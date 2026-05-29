Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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29 мая 2026
Дуэт детективов в кино лучше, чем один следователь: российские зрители поделились, какими должны быть главные герои сериалов в жанре тру-крайм
viju+ в июне: деревянный мальчик, вредная родственница и гениальные женщины
«Русское Радио» объявило об изменении правил премии «Золотой граммофон»
28 мая 2026
«(про)свет»: объявлена программа летней увертюры фестиваля КАРО/АРТ
Трое детей обнаруживают волшебный артефакт в трейлере сериала «Малахит»
27 мая 2026
Милана Хаметова теряет своего любимого питомца в трейлере мультфильма «Папа, купи песика»
Давид Дастмалчян и Эшли Грин скрывают страшный секрет в трейлере триллера «Обитель зла: Мутация»
Что смотреть в кино на этой неделе
26 мая 2026
Патриархат под угрозой: 10 фильмов и сериалов о женской силе
Призеры премии «Звезды Хайпа» получат квадратные метры
В Москве состоялась дебютная «Ярмарка Хайпа»
Фестиваль «Новое движение» анонсировал внеконкурсные программы и фильм открытия
25 мая 2026
Презентация XI сезона Международного фестиваля короткометражного кино «Кинолес» и показ фильмов победителей зрительского голосования последних лет.
24 мая 2026
«Мандалорец и Грогу»: все, что известно о первом за семь лет фильме по «Звездным войнам»
Гран-при для Андрея Звягинцева: объявлены победители Каннского кинофестиваля 2026 года
22 мая 2026
XV Русская Музыкальная Премия телеканала РУ.ТВ объединила страну на «ВТБ Арене»
Организаторы фестиваля «Новое движение» огласили жюри, программу и участников Кинорынка
21 мая 2026
Балтийское море, форт «Штайн» и практика digital-рынка: зачем специалисты едут на БДД 2026
Эксклюзив: Гай Ричи рассказал о работе над боевиком «Грязные деньги»
20 мая 2026
Что смотреть в кино на этой неделе
19 мая 2026
Джо Таслим и его напарник противостоят торговцам людьми в трейлере триллера «Живая ярость»
В Москве состоится дебютная «Ярмарка хайпа»
Твой страх делает его сильнее: вышел трейлер кыргызского хоррора «Кассандра»
Музыкальный телеканал РУ.ТВ и крупнейший стационарный цирк Европы анонсировали совместное шоу
Очередной проект неутомимого Гая Ричи: 7 интересных фактов о фильме «Грязные деньги»
15 мая 2026
Добро пожаловать с собаками: летний dog-friendly проект «Кинокрыша» возвращается в «КАРО»
14 мая 2026
В российский прокат выйдет игровой ремейк аниме «Дни Сакамото»
Уиллем Дефо собирает гостей на своем острове в трейлере драмы «День рождения»
В мире больших финансов: 8 фильмов и сериалов об Уолл-стрит
13 мая 2026
Девочка становится жертвой одержимости в трейлере хоррора «Омен. Обличье зла»
Что смотреть в кино на этой неделе
Форум VIDMK26 объявил программу: 8 залов, более 50 событий, питчинг проектов и фокус на ИИ и инвестициях в кино
В прокат выйдет киноверсия спектакля «Принцесса цирка»
10 мая 2026
Телепрограмма на сегодня, 10 мая 2026, для всех каналов
9 мая 2026
Праздничная телепрограмма: что посмотреть по ТВ 9 Мая 2026 года
8 мая 2026
Ева Смирнова взламывает искусственный интеллект в трейлере комедии «Робоняня»
5 мест в России, где снимали кино о Великой Отечественной войне
Телепрограмма на сегодня, 8 мая 2026, для всех каналов
7 мая 2026
Фаталити! Что известно о второй части «Мортал Комбат»
Телепрограмма на сегодня, 7 мая 2026, для всех каналов
6 мая 2026
Что смотреть в кино на этой неделе
Телепрограмма на сегодня, 6 мая 2026, для всех каналов
5 мая 2026
От Стены в «Игре престолов» до «Тайной комнаты»: кандидат на роль Златопуста Локонса точно понравится фанатам Ночного Дозора
В «ЛИГЕ КИНОДОМ» состоится Второй московский отборочный кинопитчинг
Орленок мечтает научиться летать в трейлере мультфильма «Шевели перьями!»
Этот фэнтези-сериал зовут «"Хогвартсом" для взрослых»: за 5 сезонов почти ни одного «косяка» – «лучшее, что я смотрел в жизни»
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В прокат выйдет шедевр Фрэнсиса Форда Копполы «Разговор»
Русалка влюбляется в обычного парня в трейлере аниме «ЧаО»
«Дьявол носит Prada 2»: зачем Миранда и Энди вернулись спустя 20 лет?
Звезды телеканала РУ.ТВ провели экскурсии о культуре народов России
Телепрограмма на сегодня, 5 мая 2026, для всех каналов
4 мая 2026
Телепрограмма на сегодня, 4 мая 2026, для всех каналов
3 мая 2026
Телепрограмма на сегодня, 3 мая 2026, для всех каналов
2 мая 2026
Телепрограмма на сегодня, 2 мая 2026, для всех каналов
1 мая 2026
Телепрограмма на сегодня, 1 мая 2026, для всех каналов
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