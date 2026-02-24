Не зря «Уэнсдэй» собрала 252 млн просмотров за 3 месяца: 3-й сезон не за горами – уже можно посмотреть тизер

Первый сезон «Уэнсдэй» выстрелил так, что многие позавидуют. Сериал собрал больше 252 миллионов просмотров за три месяца и стал самым популярным англоязычным проектом Netflix.

Вы и сами наверняка помните, как Уэнсдэй Аддамс в исполнении Дженны Ортеги задорно танцевала в тиктоке, а Тима Бёртона чуть ли не носили на руках. Но второму сезону пророчили меньший успех, мол, хайп утих, уже поздно.

Однако за первые пять дней после релиза сериал посмотрели почти 50 млн раз, так же как и первый. И Netflix, глядя на всю эту статистику, решил не тянуть. Производство третьего сезона официально запущено, в честь чего стриминг даже выпустил небольшой тизер.

Уэнсдэй снова вернется в школу «Невермор». В новых сериях она продолжит копаться в тайнах своего семейства. А вот что говорит о грядущем сезоне сценарист проекта Альфред Гоф в беседе с фан-порталом Нетфликса Tudum:

«Планы на третий сезон остаются такими же, как и для предыдущих частей. Хотим сделать настолько круто, насколько это вообще возможно».

Тим Бёртон остается в режиссерском кресле, шоураннеры тоже те же. А вот каст расширили до неприличия: Ева Грин, Вайнона Райдер, Крис Сарандон, Ноа Тейлор – компания подобралась знатная. Сама Ортега и Эмма Майерс, конечно, остаются.

Премьера намечена на 2027 год. Точную дату в Netflix придержали, чтобы потом эффектно о ней объявить и вновь наделать шумихи.