23 февраля 2026 09:10
«Афера по-американски» (2013)

Истории, где герои балансируют между выгодой, риском и громкими последствиями.

В кино про аферы важнее всего не сила, а умение просчитать ход наперед — именно на этом строятся три увлекательных фильма из этой подборки.

«Афера по-американски» (2013)

Мошенник Ирвинг Розенфельд и его партнерша Сидни Проссер попадают под давление агента ФБР и оказываются втянуты в игру с политиками и мафией. История строится на рискованных комбинациях и человеческих слабостях.

3 фильма про аферы, от которых трудно оторваться - №2 вас точно удивит масштабом

«Утраченные иллюзии» (2021)

Провинциальный поэт Люсьен приезжает в Париж и быстро понимает, что славу здесь делают не талантом, а влиянием. Работа в газете превращает его в мастера манипуляций общественным мнением.

«Славные парни» (2016)

Частный сыщик и наемник расследуют исчезновение девушки и выходят на крупный заговор. Фильм держится на живом дуэте Райана Гослинга и Рассела Кроу и ироничном взгляде на криминальный мир 70-х.

Фото: Кадр из фильма «Афера по-американски» (2013), «Утраченные иллюзии» (2021)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
