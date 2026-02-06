С российским кино все хорошо: 7 отечественных кинофестивальных хитов последних лет

Музыкальная комедия с Константином Хабенским, стилизованный под запись с видеокассет ностальгический дебют про 1990-е и драматический триллер с Юрой Борисовым.

Полнометражный дебют выпускника МШК Сергея Малкина, покоривший сердца критиков и получивший Гран-при кинофестиваля «Маяк».

Главные герои — тридцатилетние безработные музыканты Олег (Денис Парамонов), Серега (Кузьма Котрелев) и Чеба (Александр Поршин). Ребята снимают комнату в обшарпанной коммуналке и мечтают стать рок-звездами, но когда им наконец выпадает возможность выступить на крупном фестивале, откуда ни возьмись появляется неожиданное препятствие. Родители Олега просят присмотреть за его дядей с особенностями развития — пятидесятилетним Юрой (Константин Хабенским), который практически не разговаривает. За десять дней, проведенных вместе, парням придется научится брать на себя ответственность, которой они так долго избегали.

Посмотреть фильм «Здесь был Юра» на большом экране можно с 5 февраля.

Триумфатор ММКФ, снятый режиссером «Последнего богатыря» и «Поехавшей» Антоном Масловым, с Юлией Пересильд и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях.

Сотрудница ЗАГСа Катерина ежедневно соединяет влюбленных, но сама женщинам глубоко несчастна: ее муж уже несколько лет находится в коме без намеков на выздоровление. Однажды она знакомится с обаятельным владельцем автомастерской Георгием, который тяжело переживает смерть жены. Встретившись, два одиноких человека вдруг обнаруживают друг в друге родственную душу. Но для Катерины дать себе право на новое счастье равно предательству по отношению к мужу, которого она до сих пор трепетно любит.

Фильм доступен в онлайн-кинотеатре Okko.

Фантастическая драма одного из главных фестивальных авторов современности Ивана Соснина («Иваново счастье», «Далекие близкие», «Легенды наших предков»).

В небольшой уральской деревушке живет слабослышащий чудак Леша (Максим Стоянов). Местные посмеиваются над ним и считают дурачком: Леша верит в НЛО и пытается послать сигналы внеземным цивилизациям. Но однажды на пороге его дома появляется молчаливая девочка Яна (Алена Мирошникова), которая транслирует послания инопланетян прямо в мозг Леши. Вместе с ней мужчина пытается понять, обречены ли земляне или у них еще есть шанс спастись, а также выяснить, что произошло с его много лет назад пропавшей матерью.

Еще один первый фильм, получивший приз за лучший дебют на фестивале «Окно в Европу», с Анной Михалковой, Александром Яценко, Даниилом Спиваковским и целой россыпью молодых актеров.

Действие «Ровесника» разворачивается сразу в двух временных линиях. Первая — наше время, в котором двадцатилетний неудачник Гриша, пытаясь узнать правду о своем настоящем отце, просматривает многочисленные видеопленки и записывает интервью с его старыми друзьями. Вторая — те самые записи из 90-х, по которым Гриша по крупицам восстанавливает прошлое своего отца, одного из первых интернет-стартаперов на постсоветском пространстве. Особый шарм фильму придает его псевдодокументальная манера: герои прошлого как бы выхвачены из потока времени вездесущими VHS-камерами, а герои настоящего то и дело сидят в соцсетях и созваниваются по видеосвязи.

Обладатель премии «Ника» за лучшую мужскую роль и лучший монтаж и номинант на «Золотого орла» за лучший фильм, снятый автором нашумевшей «Нууччи» Владимиром Мункуевым и номинантом на «Оскар» за лучший документальный фильм Максимом Арбугаевым.

Освободившись из тюрьмы, где он отбывал срок за хулиганство, в родной якутский поселок возвращается Кеша (Юра Борисов). Он хочет начать новую жизнь и помочь младшему брату Тиме (Макар Хлебников) поступить в университет. Кеша устраивается на работу в золотодобывающую артель, но сталкивается с обманом и нечестным на руку начальством. Тогда, решив отомстить обидчикам, он крадет золото и вместе с Тимой пускается в бега.

Трогательная дебютная драма Заки Абдрахмановой, получившая премию «Ника» в категории «Открытие года».

Главная героиня — тридцатилетняя москвичка Айка, много лет назад прекратившая всяческие контакты с отцом-тираном. Когда он внезапно умирает, Айка нехотя соглашается приехать в родной аул на похороны, где собираются многочисленные родственники, в том числе новая семья отца. Там девушка с удивлением узнает, что монстр, которым она его запомнила, для других был любящим родителем и заботливым мужем. Пытаясь понять, кем же на самом деле был ее отец, и отразить нападки родни, Айка с болью осознает, что травмы прошлого по-прежнему отражаются на ее настоящем.

Лихая комедия режиссера «Тряпичного союза» Михаила Местецкого с Эльдаром Калимулиным, Анастасией Талызиной и Юрой Борисовым в главных ролях.

Действие происходит в вымышленном провинциальном городке Метеллогорске. Романтик и мечтатель Филипп отчаянно хочет провести там крупнейший фестиваль панк-рока и позвать на него своего любимую группу «Яичный свет» во главе с безбашенным вокалистом Соплей. Но когда любимая девушка Филиппа сообщает, что ждет ребенка, герою приходится делать выбор между давней мечтой и тихой семейной жизнью, к которой он совершенно не готов.