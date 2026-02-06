Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости С российским кино все хорошо: 7 отечественных кинофестивальных хитов последних лет

С российским кино все хорошо: 7 отечественных кинофестивальных хитов последних лет

6 февраля 2026 10:38
С российским кино все хорошо: 7 отечественных кинофестивальных хитов последних лет

Музыкальная комедия с Константином Хабенским, стилизованный под запись с видеокассет ностальгический дебют про 1990-е и драматический триллер с Юрой Борисовым.

Здесь был Юра (2025)

С российским кино все хорошо: 7 отечественных кинофестивальных хитов последних лет

Полнометражный дебют выпускника МШК Сергея Малкина, покоривший сердца критиков и получивший Гран-при кинофестиваля «Маяк».

Главные герои — тридцатилетние безработные музыканты Олег (Денис Парамонов), Серега (Кузьма Котрелев) и Чеба (Александр Поршин). Ребята снимают комнату в обшарпанной коммуналке и мечтают стать рок-звездами, но когда им наконец выпадает возможность выступить на крупном фестивале, откуда ни возьмись появляется неожиданное препятствие. Родители Олега просят присмотреть за его дядей с особенностями развития — пятидесятилетним Юрой (Константин Хабенским), который практически не разговаривает. За десять дней, проведенных вместе, парням придется научится брать на себя ответственность, которой они так долго избегали.

Посмотреть фильм «Здесь был Юра» на большом экране можно с 5 февраля.

Мужу привет (2025)

С российским кино все хорошо: 7 отечественных кинофестивальных хитов последних лет

Триумфатор ММКФ, снятый режиссером «Последнего богатыря» и «Поехавшей» Антоном Масловым, с Юлией Пересильд и Владимиром Вдовиченковым в главных ролях.

Сотрудница ЗАГСа Катерина ежедневно соединяет влюбленных, но сама женщинам глубоко несчастна: ее муж уже несколько лет находится в коме без намеков на выздоровление. Однажды она знакомится с обаятельным владельцем автомастерской Георгием, который тяжело переживает смерть жены. Встретившись, два одиноких человека вдруг обнаруживают друг в друге родственную душу. Но для Катерины дать себе право на новое счастье равно предательству по отношению к мужу, которого она до сих пор трепетно любит.

Фильм доступен в онлайн-кинотеатре Okko.

Пришелец (2024)

С российским кино все хорошо: 7 отечественных кинофестивальных хитов последних лет

Фантастическая драма одного из главных фестивальных авторов современности Ивана СоснинаИваново счастье», «Далекие близкие», «Легенды наших предков»).

В небольшой уральской деревушке живет слабослышащий чудак Леша (Максим Стоянов). Местные посмеиваются над ним и считают дурачком: Леша верит в НЛО и пытается послать сигналы внеземным цивилизациям. Но однажды на пороге его дома появляется молчаливая девочка Яна (Алена Мирошникова), которая транслирует послания инопланетян прямо в мозг Леши. Вместе с ней мужчина пытается понять, обречены ли земляне или у них еще есть шанс спастись, а также выяснить, что произошло с его много лет назад пропавшей матерью.

Ровесник (2024)

С российским кино все хорошо: 7 отечественных кинофестивальных хитов последних лет

Еще один первый фильм, получивший приз за лучший дебют на фестивале «Окно в Европу», с Анной Михалковой, Александром Яценко, Даниилом Спиваковским и целой россыпью молодых актеров.

Действие «Ровесника» разворачивается сразу в двух временных линиях. Первая — наше время, в котором двадцатилетний неудачник Гриша, пытаясь узнать правду о своем настоящем отце, просматривает многочисленные видеопленки и записывает интервью с его старыми друзьями. Вторая — те самые записи из 90-х, по которым Гриша по крупицам восстанавливает прошлое своего отца, одного из первых интернет-стартаперов на постсоветском пространстве. Особый шарм фильму придает его псевдодокументальная манера: герои прошлого как бы выхвачены из потока времени вездесущими VHS-камерами, а герои настоящего то и дело сидят в соцсетях и созваниваются по видеосвязи.

Кончится лето (2025)

С российским кино все хорошо: 7 отечественных кинофестивальных хитов последних лет

Обладатель премии «Ника» за лучшую мужскую роль и лучший монтаж и номинант на «Золотого орла» за лучший фильм, снятый автором нашумевшей «Нууччи» Владимиром Мункуевым и номинантом на «Оскар» за лучший документальный фильм Максимом Арбугаевым.

Освободившись из тюрьмы, где он отбывал срок за хулиганство, в родной якутский поселок возвращается Кеша (Юра Борисов). Он хочет начать новую жизнь и помочь младшему брату Тиме (Макар Хлебников) поступить в университет. Кеша устраивается на работу в золотодобывающую артель, но сталкивается с обманом и нечестным на руку начальством. Тогда, решив отомстить обидчикам, он крадет золото и вместе с Тимой пускается в бега.

Папа умер в субботу (2023)

С российским кино все хорошо: 7 отечественных кинофестивальных хитов последних лет

Трогательная дебютная драма Заки Абдрахмановой, получившая премию «Ника» в категории «Открытие года».

Главная героиня — тридцатилетняя москвичка Айка, много лет назад прекратившая всяческие контакты с отцом-тираном. Когда он внезапно умирает, Айка нехотя соглашается приехать в родной аул на похороны, где собираются многочисленные родственники, в том числе новая семья отца. Там девушка с удивлением узнает, что монстр, которым она его запомнила, для других был любящим родителем и заботливым мужем. Пытаясь понять, кем же на самом деле был ее отец, и отразить нападки родни, Айка с болью осознает, что травмы прошлого по-прежнему отражаются на ее настоящем.

Год рождения (2023)

С российским кино все хорошо: 7 отечественных кинофестивальных хитов последних лет

Лихая комедия режиссера «Тряпичного союза» Михаила Местецкого с Эльдаром Калимулиным, Анастасией Талызиной и Юрой Борисовым в главных ролях.

Действие происходит в вымышленном провинциальном городке Метеллогорске. Романтик и мечтатель Филипп отчаянно хочет провести там крупнейший фестиваль панк-рока и позвать на него своего любимую группу «Яичный свет» во главе с безбашенным вокалистом Соплей. Но когда любимая девушка Филиппа сообщает, что ждет ребенка, герою приходится делать выбор между давней мечтой и тихой семейной жизнью, к которой он совершенно не готов.

Арина Виногородская
Арина Виногородская
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Читать дальше 25 февраля 2026
13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы 13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы Читать дальше 25 февраля 2026
5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед 5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед Читать дальше 25 февраля 2026
Эти 5 громких премьер 2026 уже смотрят дома — в кино идти не обязательно: в «цифре» есть хоррор, боевик и даже байопик Эти 5 громких премьер 2026 уже смотрят дома — в кино идти не обязательно: в «цифре» есть хоррор, боевик и даже байопик Читать дальше 25 февраля 2026
Вы точно не угадаете финал: 5 триллеров-головоломок, после которых обычные детективы покажутся скучными Вы точно не угадаете финал: 5 триллеров-головоломок, после которых обычные детективы покажутся скучными Читать дальше 24 февраля 2026
5 сериальных новинок, ради которых стоит отменить все планы: фанатов Гая Ричи и Шерлока в марте ждет настоящий праздник 5 сериальных новинок, ради которых стоит отменить все планы: фанатов Гая Ричи и Шерлока в марте ждет настоящий праздник Читать дальше 24 февраля 2026
Если надоели одинаковые детективы: 3 зарубежных сериала, которые я случайно нашла и не пожалела Если надоели одинаковые детективы: 3 зарубежных сериала, которые я случайно нашла и не пожалела Читать дальше 24 февраля 2026
Качество уровня Netflix: 5 российских сериалов ничем не уступающих зарубежным Качество уровня Netflix: 5 российских сериалов ничем не уступающих зарубежным Читать дальше 24 февраля 2026
Дорамы – не только «Игра в кальмара» и мылодрамы: про эти 3 корейских военных сериала не слышали 90% фанатов жанра Дорамы – не только «Игра в кальмара» и мылодрамы: про эти 3 корейских военных сериала не слышали 90% фанатов жанра Читать дальше 23 февраля 2026
Collider назвал 5 лучших финалов сериалов за последние 5 лет: в №3 снялась Эмма Стоун, но в России о нем – ни сном ни духом Collider назвал 5 лучших финалов сериалов за последние 5 лет: в №3 снялась Эмма Стоун, но в России о нем – ни сном ни духом Читать дальше 23 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше