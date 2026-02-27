Помните Принца из советской «Золушки»? Он порхал лишь на экране, а реальная жизнь не была похожа на сказку – все из-за двух трагедий

В 1947 году на экраны вышла главная советская сказка «Золушка». И хотя здесь всё оказалось не по канону: Золушке было 37 (хотя по сюжету 16), а её Принцу, Алексею Консовскому, – 35 (по сюжету около 18), это не помешало фильму завоевать народную любовь.

Сам же Принц стал мечтой для миллионов зрительниц, воплощением романтики и благородства. Но за этой лёгкой, почти воздушной ролью скрывалась жизнь, полная личных драм и потерь, которые были куда суровее любой сказки.

Старт, вдохновлённый братом, и первая трагедия

Путь в актёры для Алексея Консовского начался с примера старшего брата Дмитрия, уже состоявшегося артиста. Вдохновившись, Алексей поступил в мастерскую к самому Мейерхольду, где быстро раскрылся его талант и поставленный голос. Карьера начиналась многообещающе: он стал одним из первых в СССР мастеров дубляжа, озвучив, например, «Человека-невидимку».

Но все изменилось в 1934 году. Брата Дмитрия арестовали по печально известной 58-й статье. Сначала ему дали пять лет лагерей, а затем – высшую меру. Он умер в лагерном стационаре, так и не дожив до расстрела. Эта трагедия навсегда осталась незаживающей раной в жизни актёра.

Звездная роль и цена сказки

Когда режиссёр Надежда Кошеверова искала принца для «Золушки», выбор пал на Консовского. Его моложавая, аристократичная внешность и миловидный типаж подходили идеально, хотя худсовет сомневался.

Но актер подошёл к роли с невероятной ответственностью. Легенда гласит, что ради образа он даже бросил курить, решив, что сигарета и сказочный принц – вещи несовместимые. Эта роль стала его визитной карточной и главной любовью публики, но в реальной жизни счастья было куда меньше.

Личные драмы: потеря сына и рано умершая дочь

Личная жизнь актёра была полна испытаний. Ещё до официальных браков у него родился сын Вадим. Юноша трагически погиб в 19 лет – по разным версиям, то ли в экспедиции, то ли в драке. Консовский тяжело переживал эту потерю и почти никогда о ней не говорил.

В первом официальном браке с актрисой Верой Алтайской родилась дочь Светлана. Однако этот брак не выдержал испытания бытом и трагическим пристрастием Алтайской к алкоголю.

Их дочь, Светлана, посвятила свою жизнь работе на телевидении, в Гостелерадио. Но ни профессиональная карьера, ни личная жизнь, по свидетельствам современников, у неё особо не сложились. Скончалась Консоновская рано – в возрасте 52 лет в 1994-м.

После развода с Алтайской актёр ещё дважды женился, и оба раза его избранницами становились коллеги по сцене. Сначала он сошёлся с артисткой Центрального детского театра Антониной Елисеевой.

А затем нашёл своё последнее и, судя по всему, самое гармоничное пристанище рядом с Мариной Колумбовой, актрисой Театра сатиры. Именно с ней главный сказочный принц советского экрана прожил душа в душу вплоть до своей смерти – он скончался на 80-м году жизни в 1991-м.

