Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Залит не тот файл»: Кинопоиск сел в лужу с «Майор Гром: Игра против правил» — проблема как у «Августа»

«Залит не тот файл»: Кинопоиск сел в лужу с «Майор Гром: Игра против правил» — проблема как у «Августа»

3 февраля 2026 16:07
«Залит не тот файл»: Кинопоиск сел в лужу с «Майор Гром: Игра против правил» — проблема как у «Августа»

Зрители выключают стриминг разочарованными. И понять их можно.

Когда анонсируют новый сериал по популярной франшизе, зрители вправе ждать новой истории, а не перелицованного старого материала. Именно это стало главным разочарованием премьеры «Майор Гром: Игра против правил» на «Кинопоиск HD».

Вместо обещанного продолжения полумиллионная аудитория, настроившаяся на свежий сюжет, получила хитрый ребрендинг фильма 2021 года «Майор Гром: Игра» с добавлением примерно 40 минут доснятых сцен.

«Залит не тот файл»: Кинопоиск сел в лужу с «Майор Гром: Игра против правил» — проблема как у «Августа»

Что не так с форматом?

  1. Подмена ожиданий. Проект позиционировался как новый сериал, что логично наводило на мысль о новом витке в истории Игоря Грома. Вместо этого зрителям предложили расширенную режиссёрскую версию уже существующего фильма, разбитую на серии. Для многих это стало шоком, заставившим перепроверять, не произошла ли техническая ошибка.

  2. Неясность анонса. Если создатели изначально планировали выпустить дополненную версию для фанатов, готовых выискивать новые детали, — об этом следовало заявить прямо. Трейлеры же смонтировали так, будто нас ждет нечто новое.

  3. Сомнительная практика. Ситуация напоминает недавний прецедент с фильмом «Август», где после проката также выпустили удлинённую версию. Но если для культового кино режиссёрские версии — желанный подарок фанатам, то для относительно свежих проектов это выглядит как попытка выжать из материала максимум, не создавая ничего принципиально нового.

«Залит не тот файл»: Кинопоиск сел в лужу с «Майор Гром: Игра против правил» — проблема как у «Августа»

«Когда я начала смотреть якобы новый сериал, я подумала, что тут какая-то ошибка, что был, наверное, случайно залит не тот файл. И что новый сериал перепутали с со старым фильмом "Майор Гром. Игра".

Я даже начала сомневаться в собственной памяти: может, думаю, это какой-то эффект дежавю и мне просто кажется, что я уже видела все эти сцены?» — отмечает одна из поклонниц.

«Залит не тот файл»: Кинопоиск сел в лужу с «Майор Гром: Игра против правил» — проблема как у «Августа»

Безусловно, у франшизы есть преданные поклонники, для которых каждая новая деталь в знакомой вселенной имеет ценность. Им могло быть интересно увидеть ранее не публиковавшиеся эпизоды, чуть глубже раскрывающие характеры или сюжетные повороты. Однако для широкой аудитории, ожидавшей продолжения истории, такой подход оказался провальным.

Вместо того чтобы развивать вселенную, зрителю предлагают пересмотреть старое под новым соусом. Это допустимо для легендарного кино, но для молодого и амбициозного бренда «Майор Гром» такой шаг выглядит творческой ленью и неуважением к аудитории, которая ждала именно нового сезона, а не ремастер-версии боевика двухлетней давности.

«В напряжении от серии к серии»: Безруков выделил всего 3 российских сериала — на них всем нужно равняться (два с рейтингом 8+).

Фото: Кадры из фильмов «Август» (2025), «Майор Гром: Чумной Доктор»(2021), из сериала «Майор Гром: Игра против правил»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Качество уровня Netflix: 5 российских сериалов ничем не уступающих зарубежным Качество уровня Netflix: 5 российских сериалов ничем не уступающих зарубежным Читать дальше 24 февраля 2026
«Форс-мажоры» и компания: какие сериалы про адвокатов смотрят сами юристы «Форс-мажоры» и компания: какие сериалы про адвокатов смотрят сами юристы Читать дальше 23 февраля 2026
Даже «Атака титанов» так не смогла: «Поднятие уровня в одиночку» в России – аниме №1, теперь официально Даже «Атака титанов» так не смогла: «Поднятие уровня в одиночку» в России – аниме №1, теперь официально Читать дальше 22 февраля 2026
Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Читать дальше 25 февраля 2026
Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Читать дальше 25 февраля 2026
Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Читать дальше 25 февраля 2026
Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Читать дальше 25 февраля 2026
Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Читать дальше 25 февраля 2026
Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Читать дальше 25 февраля 2026
13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы 13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше