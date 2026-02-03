«Залит не тот файл»: Кинопоиск сел в лужу с «Майор Гром: Игра против правил» — проблема как у «Августа»

Когда анонсируют новый сериал по популярной франшизе, зрители вправе ждать новой истории, а не перелицованного старого материала. Именно это стало главным разочарованием премьеры «Майор Гром: Игра против правил» на «Кинопоиск HD».

Вместо обещанного продолжения полумиллионная аудитория, настроившаяся на свежий сюжет, получила хитрый ребрендинг фильма 2021 года «Майор Гром: Игра» с добавлением примерно 40 минут доснятых сцен.

Что не так с форматом?

Подмена ожиданий. Проект позиционировался как новый сериал, что логично наводило на мысль о новом витке в истории Игоря Грома. Вместо этого зрителям предложили расширенную режиссёрскую версию уже существующего фильма, разбитую на серии. Для многих это стало шоком, заставившим перепроверять, не произошла ли техническая ошибка. Неясность анонса. Если создатели изначально планировали выпустить дополненную версию для фанатов, готовых выискивать новые детали, — об этом следовало заявить прямо. Трейлеры же смонтировали так, будто нас ждет нечто новое. Сомнительная практика. Ситуация напоминает недавний прецедент с фильмом «Август», где после проката также выпустили удлинённую версию. Но если для культового кино режиссёрские версии — желанный подарок фанатам, то для относительно свежих проектов это выглядит как попытка выжать из материала максимум, не создавая ничего принципиально нового.

«Когда я начала смотреть якобы новый сериал, я подумала, что тут какая-то ошибка, что был, наверное, случайно залит не тот файл. И что новый сериал перепутали с со старым фильмом "Майор Гром. Игра".

Я даже начала сомневаться в собственной памяти: может, думаю, это какой-то эффект дежавю и мне просто кажется, что я уже видела все эти сцены?» — отмечает одна из поклонниц.

Безусловно, у франшизы есть преданные поклонники, для которых каждая новая деталь в знакомой вселенной имеет ценность. Им могло быть интересно увидеть ранее не публиковавшиеся эпизоды, чуть глубже раскрывающие характеры или сюжетные повороты. Однако для широкой аудитории, ожидавшей продолжения истории, такой подход оказался провальным.

Вместо того чтобы развивать вселенную, зрителю предлагают пересмотреть старое под новым соусом. Это допустимо для легендарного кино, но для молодого и амбициозного бренда «Майор Гром» такой шаг выглядит творческой ленью и неуважением к аудитории, которая ждала именно нового сезона, а не ремастер-версии боевика двухлетней давности.

