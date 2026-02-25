Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике

Версия 2007 года с ее мрачным финалом стала легендой.

Свежая волна экранизаций Стивена Кинга набирает обороты. По информации Deadline, один из главных специалистов по творчеству короля ужасов — режиссер Майк Флэнаган — займется новой версией знаменитой повести «Мгла» (The Mist).

Флэнаган — главный хорррор-мейкер Netflix, доказавший умение работать с материалом Кинга в «Докторе Сне» и фильме «Жизнь Чака». Он выступит автором сценария и режиссером.

Сюжет остается классическим: жители небольшого городка, накрытого таинственным смертоносным туманом, оказываются в ловушке в местном супермаркете, где нарастающая паника внутри становится не меньшей угрозой, чем чудовища снаружи.

Предыдущая, наиболее известная экранизация 2007 года от Фрэнка Дарабонта имела большой успех, собрав 72% одобрения на Rotten Tomatoes и рейтинг 7.1 на IMDb. Однако Дарабонт позволил себе смелые отступления от оригинала, особенно в финале, который стал одним из самых мрачных и обсуждаемых в истории.

Интрига нового проекта в том, что Флэнаган славится своим бережным отношением к исходному материалу, умея дополнять его психологической глубиной.

Поклонники жанра ждут, что его версия будет ближе к духу книги Кинга, где главный ужас рождается не столько от монстров в тумане, сколько от человеческого страха, фанатизма и раскола общества в изоляции.

На фоне неудачного телесериала 2017 года, новый проект Флэнагана выглядит обещающим возвращением к истокам одной из самых тревожных историй мастера.