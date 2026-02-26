Хватить залипать на «Аватар» и «Интерстеллар»: 6 фантастических фильмов, незаслуженно оказавшихся в тени

В мире кинофантастики есть своя «высшая лига». На «Дюну», «Аватар», «Интерстеллар» и прочие Sci-Fi мы несёмся в кинотеатры, заранее зная, что нас ждёт зрелище космических масштабов. Но часто сюжет в них простой до безобразия.

Но за сиянием блокбастеров теряются фильмы, которые мы откладываем на потом, и забываем навсегда. Давайте исправлять эту несправедливость и вспоминать шесть по-настоящему глубоких картин, рассказывающих умные и интересные истории о будущем.

«Хроника»

Если вам кажется, что про супергероев сказано уже всё, — вы просто не видели «Хронику». Трое подростков находят в лесу нечто инопланетное и обретают способности. Но вместо спасения мира нас ждёт пугающе реалистичная история о том, как сила ломает человека.

Главный герой — замкнутый парень с камерой, над которым издеваются дома и в школе, превращается не в героя, а в ходячую катастрофу. Снят в режиме кассетной документалки, хотя спецэффектов в картине хватает.

«Игра Эндера»

Экранизация культового романа Орсона Скотта Карда, которая провалилась в прокате, но осталась в сердцах тех, кто все-таки включил ее. Эйса Баттерфилд играет вундеркинда, которого готовят к командованию флотом в войне с инопланетной расой. Харрисон Форд — жёсткий наставник, который не церемонится с кадетами и часто выбирает так себе методы воспитания.

Космические сражения здесь выглядят как видеоигра, и в этом главный ужас: Эндер не понимает, где заканчивается симуляция и начинается настоящий геноцид. Финал оставляет горькое послевкусие и вопрос без ответа: а были ли мы хорошими парнями?

