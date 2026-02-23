«Ван Пис», «Уэнсдэй» — «Поднятие уровня» в РФ обошло всех: продула «Прокачка» лишь сериалу, в котором пытались убить ребенка

Аниме про охотника на монстров обставило все отечественные и зарубежные сериалы, и лишь один проект Netflix устоял, сохранив пальму первенства. Индекс Кинопоиска Pro выдал статистику года, и там показано, насколько азиатские проекты доминируют в российских стримингах.

Первое и главное: «Поднятие уровня в одиночку» — реально самый обсуждаемый сериал 2025-го среди фанатов аниме. Японский мульт про Сон Джин-Ву, который качает скиллы в подземельях, положил на лопатки все отечественные проекты, включая «Слово пацана», «Лихих» и даже «Сватов».

Ну вы сравнили, скажут поклонники исекаев. Ок, как вам тот факт, что «Монолог фармацевта», «Ван-Пис», «Блю Лок» также отстают от «Соло прокачки»? И «Очень странные дела» с «Уэнсдэй» на десерт.

Проиграл Джин-Ву с его уровнями только корейским соседям — второму сезону «Игры в кальмара». Но тут стать вторым было не стыдно, все-таки драма Ки-Хуна, спасшего младенца от смерти, обсуждалась во всем мире.

Конечно, в комментариях появятся фанаты жанра, для которых «Поднятие» смотреть — себя не уважать. С удовольствием послушаем их точку зрения, узнаем какие проекты реально стоили внимания и пометим себе карандашиком.