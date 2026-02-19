«Грозовой перевал» сама создательница считала провалом: после выхода «Дьявольской книги» не написала ни строчки

Оповещения от Киноафиши
19 февраля 2026 19:30
Хотя Хитклиффа обожали миллионы.

Пока Марго Робби страдает на пустошах в объятиях Джейкоба Элорди, а критики спорят, удалось ли Эмиральд Феннел превратить «Грозовой перевал» в красивое кино про абьюз, самое время вспомнить, из-за чего вообще сыр-бор. Точнее — из-за кого.

Потому что за историей, которую сейчас пережевывает массовая культура в очередной экранизации, стоит женщина настолько закрытая и не понятая современниками, что единственный её роман стал для неё личной катастрофой.

Эмили Бронте была средней из трёх знаменитых сестёр, но при этом самой непубличной. Если Шарлотта ещё как-то контактировала с миром, переписывалась, ездила учиться, то Эмили предпочитала компанию вересковых пустошей и книг. Никаких романов, никаких путешествий, никаких писем, по которым можно было бы восстановить её биографию. Даже её внешность — загадка.

И вот эта девушка, никогда не знавшая страстной любви, практически не покидавшая отчего дома, пишет «Грозовой перевал». Роман, где главный герой — Хитклифф, персонаж настолько токсичный, что современные психологи ставили бы на нём клеймо «абьюзер» ещё в прологе.

Никаких няшных героев, никакой морали в лоб — только чистая, концентрированная страсть, граничащая с безумием и жестокостью. Это был единственный роман Эмили. И он же стал для неё фатальным разочарованием.

В 1847 году сестры Бронте решились на публикацию. Зная о предвзятости к женщинам-авторам, они взяли мужские псевдонимы: Эмили стала Эллисом Беллом, Энн — Эктоном Беллом, а Шарлотта — Каррером Беллом. Но если Шарлотте с «Джейн Эйр» повезло (роман приняли легко и даже заплатили), то Эмили и Энн пришлось выложить за издание своих книг по 50 фунтов из собственного кармана. Немало по тем временам.

И что она получила взамен? Критики разнесли «Грозовой перевал» в щепки. Роман называли аморальным, жестоким, диким и несвязным. Одна дамская газета удивлялась, «как человеческое существо вообще могло решиться на такую книгу или не совершить самоубийства после написания десятка её глав».

При этом прототипы у героев если и были, главным источником вдохновения стал, судя по всему, брат Брэнуэлл. Спивающийся, проигрывающий состояния в карты, сидящий на опиуме и устраивающий сцены дома — он словно сошел со страниц романа.

Она умерла через год после публикации, в 30 лет, успев прочитать только уничтожающие рецензии. И ушла в могилу с уверенностью, что её единственный роман — провал. Но ирония судьбы в том, что именно эта «дьявольская книга» пережила своё время. Сейчас «Грозовой перевал» — одна из самых продаваемых книг в Британии, вечный гость в списках величайших романов. А Эмили так и не узнала, что её «провал» станет бессмертным и обрел массу экранизаций.

Фото: Кадры из фильма «Грозовой перевал» (2026)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
