Хайп не помог: кассовую битву в США выиграл мультфильм — «Грозовой перевал» уступил, несмотря на $59,5 млн сборов

23 февраля 2026 11:50
Семейный хит сумел обойти самый громкий релиз начала года.

«Грозовой перевал» Эмиральд Феннел с Марго Робби и Джейкобом Элорди был, пожалуй, самым громким кинопроектом начала 2026 года. Спорная экранизация, скандальные отзывы, хайп вокруг актерского состава — казалось, фильм обречен на успех.

Но зритель, как известно, бывает капризным. И, судя по цифрам, американская публика отнеслась к новой версии классики Бронте довольно прохладно.

По итогам второго уикенда мелодрама опустилась на вторую строчку американского проката, уступив лидерство мультфильму «GOAT: Мечтай по-крупному» от Sony Pictures Animation. Сборы «Грозового перевала» в США составили 59,5 миллиона долларов, пишет Variety.

При бюджете в 80 миллионов и затратах на маркетинг, которые оценивают еще в 85 миллионов, фильму нужно собрать около 330 миллионов по миру, чтобы окупиться. Сейчас общая касса — 151 миллион, так что Warner Bros. еще предстоит понервничать.

Удивительно, но публику куда больше заинтересовала история про козла, мечтающего стать звездой зверобола. «GOAT» собрал в США 58,3 миллиона и получил 93% зрительских симпатий на Rotten Tomatoes.

Вот в чем дело: козленок Уилл Харрис с детства мечтает стать профессиональным игроком в зверобол (гибрид баскетбола и рестлинга, где правят крупные хищники). После вирусного видео с его участием Уилл получает шанс попасть в команду «Шипы», переживающую не лучшие времена.

Капитан команды — черная пантера Джетт Филлмор — поначалу не воспринимает травоядного новичка всерьез. Уиллу предстоит доказать, что талант важнее размеров.

Жизнеутверждающий мультфильм не только обогнал «Грозовой перевал», но и установил кассовый рекорд среди оригинальных анимационных проектов, оставив позади «Тайну Коко».

«Грозовой перевал» пока выручает международный прокат — за океаном он собирает больше, чем в США . Но для фильма, который метил в лидеры, проиграть анимационной комедии про спорт — сценарий, который сценаристы вряд ли предвидели.

Фото: Кадры из фильма «Грозовой перевал» (2026 г.), из мультфильма «GOAT: Мечтай по-крупному» (2026 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
