Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Ведущими «Золотого граммофона» в Санкт-Петербурге станут Елена Север и Артур Пирожков

Ведущими «Золотого граммофона» в Санкт-Петербурге станут Елена Север и Артур Пирожков

13 февраля 2026 20:24
Ведущими «Золотого граммофона» в Санкт-Петербурге станут Елена Север и Артур Пирожков

Слушателей ждет путешествие через время посредством главных хитов XXI века.

Масштабные концерт «Золотой граммофон» снова состоится в Петербурге. 15 марта на сцене Ледового дворца выступят победители премии, которые исполнят лучшие композиции последних тридцати лет. Проведут церемонию очаровательная Елена Север и импозантный Артур Пирожков.

Елена Север уже доводилось выступать ведущей «Золотого граммофона» в Санкт-Петербурге, тогда как Артур Пирожков пребывал в этом качестве на церемонии, которая прошла в московском Кремле — впрочем, тогда он предстал в образе Александра Реввы.

Ведущими «Золотого граммофона» в Санкт-Петербурге станут Елена Север и Артур Пирожков

Елена Север отметила, что для нее очень важно провести «Золотой граммофон» в Северной столице:

«Санкт-Петербург — мой родной город, и для меня огромная честь и радость вести здесь такую значимую церемонию. Здесь особая, вдохновляющая энергия и потрясающая, требовательная и вместе с тем очень откликающаяся публика, которая всегда встречает артистов с теплотой и искренними эмоциями».

Свои песни на предстоящем концерте исполнят такие звезды, как выступят Anna Asti, Сергей Лазарев, Алексей Чумаков, Лолита, Ёлка, Владимир Пресняков, Artik & Asti, Наталья Подольская, Мари Краймбрери, Жасмин, Ирина Дубцова, Александр Панайотов, Денис Майданов, Александра Воробьева.

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Читать дальше 25 февраля 2026
Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Читать дальше 25 февраля 2026
Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Читать дальше 25 февраля 2026
Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Читать дальше 25 февраля 2026
Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Читать дальше 25 февраля 2026
Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Читать дальше 25 февраля 2026
13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы 13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы Читать дальше 25 февраля 2026
5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед 5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед Читать дальше 25 февраля 2026
Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку» Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку» Читать дальше 25 февраля 2026
Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше