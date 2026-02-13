Ведущими «Золотого граммофона» в Санкт-Петербурге станут Елена Север и Артур Пирожков

Масштабные концерт «Золотой граммофон» снова состоится в Петербурге. 15 марта на сцене Ледового дворца выступят победители премии, которые исполнят лучшие композиции последних тридцати лет. Проведут церемонию очаровательная Елена Север и импозантный Артур Пирожков.

Елена Север уже доводилось выступать ведущей «Золотого граммофона» в Санкт-Петербурге, тогда как Артур Пирожков пребывал в этом качестве на церемонии, которая прошла в московском Кремле — впрочем, тогда он предстал в образе Александра Реввы.

Елена Север отметила, что для нее очень важно провести «Золотой граммофон» в Северной столице:

«Санкт-Петербург — мой родной город, и для меня огромная честь и радость вести здесь такую значимую церемонию. Здесь особая, вдохновляющая энергия и потрясающая, требовательная и вместе с тем очень откликающаяся публика, которая всегда встречает артистов с теплотой и искренними эмоциями».

Свои песни на предстоящем концерте исполнят такие звезды, как выступят Anna Asti, Сергей Лазарев, Алексей Чумаков, Лолита, Ёлка, Владимир Пресняков, Artik & Asti, Наталья Подольская, Мари Краймбрери, Жасмин, Ирина Дубцова, Александр Панайотов, Денис Майданов, Александра Воробьева.