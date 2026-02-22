«В природе бывает страшнее, чем в кино»: климатолог Пестрякова — о катаклизмах, которые стоило бы показать в фильмах-катастрофах

Екатерина Пестрякова — климатолог, кандидат географических наук и человек, который видел всё. От града по колено до цунами, которое сначала обнажает дно, а потом смывает всех, кто пришёл за ракушками. «Киноафиша» попросила эксперта разобрать фильмы-катастрофы на вшивость. Спойлер: ни один фильм не передаст весь ужас стихии.

Про цунами и литосферные плиты

Пестрякова вспоминает 26 декабря — то ли 1990-х: цунами, которое убило 300 тысяч человек. Плиты сдвинулись в районе Индонезии, и всё полетело в тартарары. Потом Бенгальский залив, начало 70-х — циклон (или не циклон) затопил почти весь Индостан.

«В природе бывает страшнее, чем в кино. Не изобразишь так. Ну, разве что сейчас искусственный интеллект, можно это все показать. Но в природе это бывает».

Люди гибли не столько от воды, сколько от болезней, которые пришли после. В фильмах это обычно опускают — там красиво тонут и эффектно выплывают, а про дизентерию как-то не снимают.

Убивающие облака

Профессор Петросян ещё аспирантам рассказывал: скрытая энергия парообразования одного небольшого кучевого облака равна нескольким братским ГЭС. А циклоны умеренного пояса занимают 2–3 тысячи квадратных километров и работают за счёт разницы температур. У тропических циклонов КПД почти 100%.

Гитлер и циклоны

Отдельный перл про Вторую мировую. Гитлер хотел бомбить Америку, а американцы в эфире сообщали, что у них всё время идут циклоны. Фюрер, который, по версии Пестряковой, не был умным, поверил и решил не рисковать воздушным флотом.

Цунами и град

Курильские острова — самая большая плотность вулканов на планете. Пестрякова там была, студентов на вулкан Менделеева загнала, потому что предупредили о цунами. А цунами оказалось сантиметров 30–40 — мостки чуть подтопило. С тех пор она к прогнозам относится философски.

А вот град под Аркаимом запомнила надолго. Температура за 30, потом грибовидное облако, как от атомного взрыва. Собака залаяла, студенты ржали, а Пестрякова надела кастрюлю на голову и спряталась. Град выпал чуть не по колено.

Где в России реально страшно

Сочи, речка Пластунка. Паводки могут быть круглый год — гребенчатые, как пила. То хлебозавод затопит, то машину в море выкинет. Горы, тёплый воздух поднимается, ливни, снегопады. Побережье вообще опасная штука.

Фантазия режиссёров всегда опирается на реальность. Потому что придумать то, чего не видели, нельзя. А природа видел всё. И у неё нет сценаристов, но есть спецэффекты пострашнее любого блокбастера. Так что когда в следующий раз будете смотреть «2012» или «Послезавтра», вспомните про облако размером с несколько ГЭС и град, который может пробить лист стали.