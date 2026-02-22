Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «В природе бывает страшнее, чем в кино»: климатолог Пестрякова — о катаклизмах, которые стоило бы показать в фильмах-катастрофах

«В природе бывает страшнее, чем в кино»: климатолог Пестрякова — о катаклизмах, которые стоило бы показать в фильмах-катастрофах

22 февраля 2026 13:34
«В природе бывает страшнее, чем в кино»: климатолог Пестрякова — о катаклизмах, которые стоило бы показать в фильмах-катастрофах

10 лет назад жанр был особо популярен.

Екатерина Пестрякова — климатолог, кандидат географических наук и человек, который видел всё. От града по колено до цунами, которое сначала обнажает дно, а потом смывает всех, кто пришёл за ракушками. «Киноафиша» попросила эксперта разобрать фильмы-катастрофы на вшивость. Спойлер: ни один фильм не передаст весь ужас стихии.

Про цунами и литосферные плиты

Пестрякова вспоминает 26 декабря — то ли 1990-х: цунами, которое убило 300 тысяч человек. Плиты сдвинулись в районе Индонезии, и всё полетело в тартарары. Потом Бенгальский залив, начало 70-х — циклон (или не циклон) затопил почти весь Индостан.

«В природе бывает страшнее, чем в кино. Не изобразишь так. Ну, разве что сейчас искусственный интеллект, можно это все показать. Но в природе это бывает».

Люди гибли не столько от воды, сколько от болезней, которые пришли после. В фильмах это обычно опускают — там красиво тонут и эффектно выплывают, а про дизентерию как-то не снимают.

Убивающие облака

Профессор Петросян ещё аспирантам рассказывал: скрытая энергия парообразования одного небольшого кучевого облака равна нескольким братским ГЭС. А циклоны умеренного пояса занимают 2–3 тысячи квадратных километров и работают за счёт разницы температур. У тропических циклонов КПД почти 100%.

Гитлер и циклоны

Отдельный перл про Вторую мировую. Гитлер хотел бомбить Америку, а американцы в эфире сообщали, что у них всё время идут циклоны. Фюрер, который, по версии Пестряковой, не был умным, поверил и решил не рисковать воздушным флотом.

Цунами и град

Курильские острова — самая большая плотность вулканов на планете. Пестрякова там была, студентов на вулкан Менделеева загнала, потому что предупредили о цунами. А цунами оказалось сантиметров 30–40 — мостки чуть подтопило. С тех пор она к прогнозам относится философски.

А вот град под Аркаимом запомнила надолго. Температура за 30, потом грибовидное облако, как от атомного взрыва. Собака залаяла, студенты ржали, а Пестрякова надела кастрюлю на голову и спряталась. Град выпал чуть не по колено.

Где в России реально страшно

Сочи, речка Пластунка. Паводки могут быть круглый год — гребенчатые, как пила. То хлебозавод затопит, то машину в море выкинет. Горы, тёплый воздух поднимается, ливни, снегопады. Побережье вообще опасная штука.

Фантазия режиссёров всегда опирается на реальность. Потому что придумать то, чего не видели, нельзя. А природа видел всё. И у неё нет сценаристов, но есть спецэффекты пострашнее любого блокбастера. Так что когда в следующий раз будете смотреть «2012» или «Послезавтра», вспомните про облако размером с несколько ГЭС и град, который может пробить лист стали.

Фото: Кадр из фильма «2012» (2009)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку» Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку» Читать дальше 25 февраля 2026
Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Читать дальше 25 февраля 2026
Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Читать дальше 25 февраля 2026
Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Читать дальше 25 февраля 2026
Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Читать дальше 25 февраля 2026
Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Читать дальше 25 февраля 2026
5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед 5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед Читать дальше 25 февраля 2026
Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике Читать дальше 25 февраля 2026
«Топ Ган» круче шедевров Нолана и «Матрицы»? «Интерстеллар» с «Началом» пролетели мимо топ-100 лучших фильмов в истории «Топ Ган» круче шедевров Нолана и «Матрицы»? «Интерстеллар» с «Началом» пролетели мимо топ-100 лучших фильмов в истории Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше