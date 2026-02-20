Оповещения от Киноафиши
Главная романтическая сенсация 2026-го скоро выходит на Netflix — сюжет будто из «Черного зеркала»

20 февраля 2026 13:10
Фанаты дорам ждали именно этого.

6 марта на Netflix выходит дорама, которую поклонники корейских ромкомов занесли в списки ожидания еще в начале 2025 года. «Бойфренд по запросу» (он же «Monthly Boyfriend») — проект с идеальной формулой успеха: звездный каст, футуристический твист как из «Черного зеркала» и проверенный жанр.

На Кинопоиске сериал отправили в список «Буду смотреть» 1,8 тысячи человек: и это только начало.

В центре сюжета — Со Ми Рэ (Джису из BLACKPINK), продюсер вебтунов, которая настолько вымотана работой, что про личную жизнь давно забыла. Однажды она натыкается на приложение «Ежемесячный парень» — виртуальный симулятор свиданий, где можно встречаться с идеально созданными мужчинами без риска и эмоциональных последствий.

Ми Рэ с головой ныряет в эту иллюзию, но параллельно в реальности ее достает коллега и соперник Пак Кен Нам (Со Ин Гук) — способный, холодный и неприятный тип, у которого, конечно же, есть тайна.

Задумка создателей — показать сразу два мира: виртуальный, где возможно все, и настоящий, с его неловкостью и настоящими чувствами. В этом и заключается главная фишка проекта . Отличный способ приятно провести время тем, кто устал от однообразности жизни.

Отдельный сюрприз для фанатов: в роли виртуальных бойфрендов появятся Со Кан Джун, Ли Су Хёк, Ли Джэ Ук, Он Сон У и еще несколько звезд. Всего в дораме 10 эпизодов — не много, чтобы не затянуть, но достаточно, чтобы успеть влюбиться в героев. Главный вопрос: сможет ли виртуальная любовь заменить настоящую?

