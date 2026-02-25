Из ада в разведку: звезда «Люцифера» возглавил секретную операцию в новом сериале CBS — пилот уже взял 80% на RT

Том Эллис больше не дьявол — теперь он работает на дядю Сэма. 23 февраля на CBS стартовал сериал «ЦРУ», где звезда «Люцифера» примерил костюм агента разведки. Компанию ему составил Ник Гелфусс из «Медиков Чикаго», и вместе они пытаются спасать мир, пока между собой не переругались.

Сюжет закручен вокруг секретной оперативной группы в Нью‑Йорке. Агент ФБР Билл Гудман (Гелфусс) привык действовать строго по инструкции. Агент ЦРУ Харт Хокстон (Эллис) плевать хотел на правила и предпочитает работать так, как считает нужным.

Начальство решает, что лучший способ нейтрализовать террористические угрозы — посадить этих двоих в одну лодку и заставить грести в одну сторону.

Первая серия, названная «Directed Energy», раскручивает историю вокруг кражи секретного оружия у оборонного подрядчика. Герои быстро понимают: противник читает их мысли, каждый шаг известен заранее.

Дальше — классический процедурал с погонями, перестрелками и неизбежным «кто-то сливает информацию».

За происходящим стоит Дик Вульф — человек, который превратил полицейские сериалы в индустрию. «ЦРУ» стало очередным спин-оффом его вселенной «ФБР», и неудивительно, что проект выглядит как хорошо отлаженный механизм. В режиссерском кресле первых эпизодов — Милена Гович, работавшая над «Полицией Чикаго» и «Законом и порядком».

На Rotten Tomatoes у сериала пока скромные 80% свежести (всего пять рецензий), а зрители на IMDb поставили 7,3. Критики называют шоу типичным процедуралом, который вряд ли перевернет представление о жанре, но поклонников порадует.

Пилот намекает на какую-то, возможно, забавную шпионскую драму и охоту на «крота», но не ждите слишком много неожиданностей.

Помимо Эллиса и Гелфусса, в каст затесались Майкл Мишель («Шестой игрок»), Натали Линес («Соври мне») и Шива Негар («Хадсон и Рекс»). Всего в первом сезоне обещают 10 эпизодов — следующие серии будут выходить еженедельно по понедельникам.

Так что если соскучились по Люциферу в человеческом обличье или просто любите истории про ведомственные разборки на фоне спасения нации — добро пожаловать.

Ранее мы писали: Если надоели одинаковые детективы: 3 зарубежных сериала, которые я случайно нашла и не пожалела