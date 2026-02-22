Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Новости Забытое в России фэнтези Ридли Скотт считает одним из лучших фильмов в истории: без магии и драконов, но с рейтингом 88+

22 февраля 2026 12:00
Режиссер назвал картину «такой умной и гениальной», что «буквально все обязаны посмотреть».

Ридли Скотт в интервью Letterboxd перечислял свои любимые фильмы: «2001: Космическая одиссея», «Звездные войны», собственный «Бегущий по лезвию» – и вдруг среди этих титанов всплыло название, которое большинство зрителей даже не вспомнят. «Борьба за огонь» 1981 года режиссера Жана-Жака Анно.

На Rotten Tomatoes у фильма 88% от критиков. При этом в России о нем, судя по скудному количеству оценок на КП почти никто не слышал. А зря. Потому что это, пожалуй, самое необычное фэнтези, где нет ни магии, ни драконов, ни даже внятного языка.

Действие происходит 80 тысяч лет назад. Племя первобытных людей теряет огонь – единственный источник тепла и защиты. Трое смельчаков отправляются в опасный путь, чтобы добыть пламя у соседей. Все.

Но этого сюжета хватает на полтора часа чистого визуального восторга.

Анно построил мир, где актеры не произносят ни одного понятного слова. Диалоги – это смесь жестов, гортанных звуков и раскачиваний. Чтобы добиться достоверности, режиссер нанял лингвиста, который придумал для фильма целый праязык.

Рон Перлман (да, будущий Хеллбой) и остальные актеры месяцами учились двигаться как люди, которые еще не научились ходить прямо.

Картина погружает в эпоху с такой тактильной достоверностью, что начинаешь чувствовать запах костра и сырой шкуры. Грязь, насекомые, первобытный секс без намека на романтику – Анно не идеализирует предков, но именно через эту животность показывает рождение человеческого.

Герой Нао (Эверетт МакГилл) отправляется за огнем дикарем, а возвращается почти миссионером (во всех смыслах…), несущим знания.

Фильм собрал в прокате 55 миллионов долларов при бюджете 12, получил «Оскар» за грим и номинацию на BAFTA. Но спустя сорок лет о нем помнят только киноманы. Ну, и Ридли Скотт.

Ранее мы писали: Этот культовый советский Sci-Fi вдохновил одну из лучших компьютерных игр последних лет (и «Твин Пикс» – тоже)

Фото: Кадр из фильма «Битва за огонь» (1981)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
