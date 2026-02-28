Вот сколько за год заработала студия «Магической битвы»: сумма приличная, но на фоне сборов «Бензопилы» – «копейки»

MAPPA – студия, которую даже представлять не надо. «Магическая битва», «Человек-бензопила», «Атака титанов» – у них каждая новинка становится событием. И вот в процессе поглощения студии Contrail всплыли интересные цифры.

За прошлый фискальный год чистая прибыль MAPPA составила 4,37 млн долларов. По нынешнему курсу это чуть больше 337 млн рублей. И вот вам еще немного цифр: одна только полнометражка «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» собрала в мире свыше 162 млн долларов, попав в топ-3 самых кассовых тайтлов за 2025-й.

К слову, многие культовые проекты студии сейчас максимально на хайпе. По «Человеку-бензопиле» с 26 февраля в российских кинотеатрах идет рекап первого сезона – для фанатов возможность заценить любимые сцены на большом экране.

А у «Магической битвы» третий сезон в самом разгаре. 25 марта вышла 8-я серия, и там случился просто праздник – представили нового героя, Хироми Хигуруму. Получился прям крутейший полноценный фильм, и серия абсолютно заслуженно влетела в топ-3 самых рейтинговых эпизодов сезона на IMDb:

у эпизода с Хигурумой – 9.0,

у дебютной серии сезона – 9.2,

а у нарезки Зенинов (4 серия) – так вообще 9.7.

Остается пожелать студии дальнейших успехов, а нам – побольше крутых зрелищных тайтлов. Кстати, заодно советуем взглянуть: В кинотеатры вернулся «Человек-бензопила»: сходила на фильм и выяснила – есть ли сцена после титров и отличия от 1-го сезона