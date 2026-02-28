Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вот сколько за год заработала студия «Магической битвы»: сумма приличная, но на фоне сборов «Бензопилы» – «копейки»

Вот сколько за год заработала студия «Магической битвы»: сумма приличная, но на фоне сборов «Бензопилы» – «копейки»

28 февраля 2026 13:58
Вот сколько за год заработала студия «Магической битвы»: сумма приличная, но на фоне сборов «Бензопилы» – «копейки»

Наглядный пример, как MAPPA умеет делать деньги (и шедевры).

MAPPA – студия, которую даже представлять не надо. «Магическая битва», «Человек-бензопила», «Атака титанов» – у них каждая новинка становится событием. И вот в процессе поглощения студии Contrail всплыли интересные цифры.

За прошлый фискальный год чистая прибыль MAPPA составила 4,37 млн долларов. По нынешнему курсу это чуть больше 337 млн рублей. И вот вам еще немного цифр: одна только полнометражка «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» собрала в мире свыше 162 млн долларов, попав в топ-3 самых кассовых тайтлов за 2025-й.

Вот сколько за год заработала студия «Магической битвы»: сумма приличная, но на фоне сборов «Бензопилы» – «копейки»

К слову, многие культовые проекты студии сейчас максимально на хайпе. По «Человеку-бензопиле» с 26 февраля в российских кинотеатрах идет рекап первого сезона – для фанатов возможность заценить любимые сцены на большом экране.

А у «Магической битвы» третий сезон в самом разгаре. 25 марта вышла 8-я серия, и там случился просто праздник – представили нового героя, Хироми Хигуруму. Получился прям крутейший полноценный фильм, и серия абсолютно заслуженно влетела в топ-3 самых рейтинговых эпизодов сезона на IMDb:

  • у эпизода с Хигурумой – 9.0,
  • у дебютной серии сезона – 9.2,
  • а у нарезки Зенинов (4 серия) – так вообще 9.7.
Вот сколько за год заработала студия «Магической битвы»: сумма приличная, но на фоне сборов «Бензопилы» – «копейки»

Остается пожелать студии дальнейших успехов, а нам – побольше крутых зрелищных тайтлов. Кстати, заодно советуем взглянуть: В кинотеатры вернулся «Человек-бензопила»: сходила на фильм и выяснила – есть ли сцена после титров и отличия от 1-го сезона

Фото: Кадр из сериала «Магическая битва», фильма «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Махито из «Магички» многих бесит, но у Миядзаки есть другой: оскароносный фильм с ним покажут в России 26 марта Махито из «Магички» многих бесит, но у Миядзаки есть другой: оскароносный фильм с ним покажут в России 26 марта Читать дальше 28 февраля 2026
В кинотеатры вернулся «Человек-бензопила»: сходила на фильм и выяснила – есть ли сцена после титров и отличия от 1-го сезона В кинотеатры вернулся «Человек-бензопила»: сходила на фильм и выяснила – есть ли сцена после титров и отличия от 1-го сезона Читать дальше 28 февраля 2026
Топ-5 аниме для фанатов «Магической битвы» по версии Reddit: «Соло прокачку» не ждите Топ-5 аниме для фанатов «Магической битвы» по версии Reddit: «Соло прокачку» не ждите Читать дальше 27 февраля 2026
Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Читать дальше 3 марта 2026
В России обожают «Соло прокачку», но в Японии она даже не в топ-10: на Reddit объяснили, почему В России обожают «Соло прокачку», но в Японии она даже не в топ-10: на Reddit объяснили, почему Читать дальше 3 марта 2026
Авторы «Поднятия уровня» окончательно «забили» на аниме и канон: Сон Джин-у уже не человек, а дракон Авторы «Поднятия уровня» окончательно «забили» на аниме и канон: Сон Джин-у уже не человек, а дракон Читать дальше 2 марта 2026
«У меня самая большая грудь»: «Сейлор Мун» в США «цензурили» от и до – зато в России показали даже сцену 18+ (фото) «У меня самая большая грудь»: «Сейлор Мун» в США «цензурили» от и до – зато в России показали даже сцену 18+ (фото) Читать дальше 1 марта 2026
«Поднятие уровня» оказалось наглой копиркой культового аниме 2010-х: теперь ясно, почему тормозят с 3 сезоном «Поднятие уровня» оказалось наглой копиркой культового аниме 2010-х: теперь ясно, почему тормозят с 3 сезоном Читать дальше 1 марта 2026
От создателей «Магички» и «Атаки», по стилю чистый «Дандадан»: мини-аниме на 11 серий — каждая с оценкой не ниже 7.7 От создателей «Магички» и «Атаки», по стилю чистый «Дандадан»: мини-аниме на 11 серий — каждая с оценкой не ниже 7.7 Читать дальше 1 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше