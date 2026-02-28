Оповещения от Киноафиши
Арт уходит навсегда: режиссер «Ужасающего» рассказал, почему 4-я часть станет последней (и самой сложной)

Несмотря на невысокие рейтинги, франшиза собрала неплохую кассу. Но всему приходит конец.

Режиссер и автор культовой хоррор-франшизы «Ужасающий» Дэмиен Леоне вышел на связь с фанатами и рассказал о будущем франшизы. Постановщик подтвердил, что работа над четвертой частью идет полным ходом, но она станет точкой в истории клоуна Арта.

По словам Леоне, сценарий фильма уже почти готов, а подготовка к съемкам стартует этой весной. Режиссер признался, что новая глава дается ему непросто: он называет «Ужасающего 4» самой сложной картиной в серии. И дело не только в масштабе, но и в эмоциональной нагрузке.

«Это самый дорогой для меня сценарий из всех, что я писал. На кону стоит очень многое. За эти годы мы вместе с фанатами создали нечто по-настоящему особенное, и они заслуживают незабываемого финала», – делится Леоне в своем блоге.

Арт уходит навсегда: режиссер «Ужасающего» рассказал, почему 4-я часть станет последней (и самой сложной)

Напомним, первая часть «Ужасающего» вышла в 2016 году и с бюджетом в «копеечные» 35 тысяч долларов неожиданно стала мировым хитом. История про молчаливого клоуна-маньяка Арта, который с особой жестокостью расправляется с жертвами, быстро обрела культовый статус.

К 2024 году франшиза разрослась до трех фильмов, а кассовые сборы перевалили за 108 миллионов долларов. Вот как оценили вышедшие ранее части:

Название Год Бюджет Сборы IMDb
Ужасающий 2016 $35 000 $415 000 5.5
Ужасающий 2 2022 $250 000 $15 млн 6.0
Ужасающий 3 2024 $2 млн $89 млн 6.2

Дата выхода четвертой части пока держится в секрете, но, судя по темпам, ждать осталось недолго. Леоне обещает объявить о завершении сценария официально, и тогда съемочная машина запустится на полную.

Ранее мы писали: «Терминатор» – фильм на века, но одна сцена в нем точно «провальная»: 40+ лет фаны не замечают «косяк» Кэмерона

Фото: Кадр из фильма «Ужасающий 3» (2024)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
