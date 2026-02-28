Арт уходит навсегда: режиссер «Ужасающего» рассказал, почему 4-я часть станет последней (и самой сложной)

Режиссер и автор культовой хоррор-франшизы «Ужасающий» Дэмиен Леоне вышел на связь с фанатами и рассказал о будущем франшизы. Постановщик подтвердил, что работа над четвертой частью идет полным ходом, но она станет точкой в истории клоуна Арта.
По словам Леоне, сценарий фильма уже почти готов, а подготовка к съемкам стартует этой весной. Режиссер признался, что новая глава дается ему непросто: он называет «Ужасающего 4» самой сложной картиной в серии. И дело не только в масштабе, но и в эмоциональной нагрузке.
«Это самый дорогой для меня сценарий из всех, что я писал. На кону стоит очень многое. За эти годы мы вместе с фанатами создали нечто по-настоящему особенное, и они заслуживают незабываемого финала», – делится Леоне в своем блоге.
Напомним, первая часть «Ужасающего» вышла в 2016 году и с бюджетом в «копеечные» 35 тысяч долларов неожиданно стала мировым хитом. История про молчаливого клоуна-маньяка Арта, который с особой жестокостью расправляется с жертвами, быстро обрела культовый статус.
К 2024 году франшиза разрослась до трех фильмов, а кассовые сборы перевалили за 108 миллионов долларов. Вот как оценили вышедшие ранее части:
|Название
|Год
|Бюджет
|Сборы
|IMDb
|Ужасающий
|2016
|$35 000
|$415 000
|5.5
|Ужасающий 2
|2022
|$250 000
|$15 млн
|6.0
|Ужасающий 3
|2024
|$2 млн
|$89 млн
|6.2
Дата выхода четвертой части пока держится в секрете, но, судя по темпам, ждать осталось недолго. Леоне обещает объявить о завершении сценария официально, и тогда съемочная машина запустится на полную.
Ранее мы писали: «Терминатор» – фильм на века, но одна сцена в нем точно «провальная»: 40+ лет фаны не замечают «косяк» Кэмерона