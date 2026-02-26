Оповещения от Киноафиши
Новых серий – 0, новый рекорд – 1: «Поднятие уровня» только что сделало то, о чем «Магичке» и «Фрирен» только мечтать

26 февраля 2026 16:10
Зачем нужен третий сезон, если Сон Джин-у буквально примеряет на себя статус бога в сайд-проектах?

3 сезон «Магической битвы» и продолжение «Провожающей в последний путь Фрирен» в самом разгаре, но правила игры в индустрии все равно переписывают не они, а «Поднятие уровня в одиночку», 2 сезон которого закончился месяцы назад (а третий не анонсирован до сих пор). И всему виной, внезапно... мультивселенная.

Пока аниме-индустрия спит, служба Сон Джин-у идет. В финале новеллизации «Рагнарек» он уже сражался с богами, швырявшимися галактиками. Темная материя, телепатические атаки, попытки сломать разум – герой вышел без царапины. Но главное не это.

В «Поднятии уровня» официально существует мультивселенная. Создатель серии Чхугон прямо заявил: вселенные, параллельные миры и спин-оффы существуют одновременно и каноничны. Здесь игры и сиквелы – такая же часть истории, как основной сюжет.

А это значит, что победа над Ктулху в игре Solo Leveling: Arise – официальный подвиг Джин-у. И способность вытащить человека из книги в ваншоте про Игриса – тоже канон.

Теперь представьте, что будет, если Джин-у откроет том с «Магической битвой». Годжо, Сайтама, Гоку – теоретически он может просто достать их со страниц и поставить рядом. Потому что по законам его вселенной это возможно.

Пока Годжо прохлаждается в Тюремном царстве, а Фрирен неторопливо путешествует, Сон Джин-у спокойно переписывает реальность в побочных проектах, которые официально считаются частью истории, и получает от CBR титул «самый сильный аниме-герой 2026 года».

Ранее мы писали: Сон Джин-у теперь крестьянин: летом 2026-го стартует свежее аниме о прокачке – фаны «Поднятия уровня» скоротают время, пока ждут 3-й сезон

Фото: Кадры из аниме «Поднятие уровня в одиночку», «Провожающая в последний путь Фрирен»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
