Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать

Сложно поверить, но происходило все это в далекие 70-е.

Сегодня принято ворчать, что раньше детей берегли от жести. Но любой, кто в советском детстве видел аниме «Корабль-призрак», только усмехнется. Этот японский мультфильм конца 60-х крутили в кинотеатрах и домах культуры: школьники шли на сеанс как на обычную сказку – выходили в состоянии, которое сегодня назвали бы травматичным опытом.

Главный герой – школьник Хаято, втянутый в историю с летающим кораблем, гигантскими роботами, тайными военными заводами и взрослыми, которые умирают всерьез и надолго. Уже этого хватало, чтобы ребенок поежился. Но настоящая травма поджидала в другом месте.

В мультфильме есть напиток под названием «Боа-джюс». Его рекламируют повсюду, автоматы стоят на каждом углу, а за крышечки обещают призы. Один из персонажей делает глоток – и буквально растворяется, как в кислоте задолго до того, как этот метод избавления от «улик» ввели в моду «Во все тяжкие».

Без метафор, без монтажных склеек: человек тает на глазах, остается только лужа. После этого, по воспоминаниям зрителей на Pikabu, газировку многие дети еще долго пили с опаской.

Комментаторы спустя десятилетия пишут одно и то же: «Я верещала», «Боялся уснуть», «Осталась небольшая фобия».

«Корабль-призрак» вообще не стесняется тем смерти, обмана, жадности и корпоративного зла. Здесь злодеи – не абстрактные монстры, а бизнесмены, реклама и жажда прибыли. Даже робот, разрушающий город, оказывается всего лишь инструментом.

Сегодня мультфильм может выглядеть наивно, но по уровню психологического удара он легко даст фору многим взрослым сериалам. И да – все это действительно показывали детям. В СССР! Средь бела дня.

