В прокат выйдет документальный фильм «Однажды… Мишель Легран»

Биографический проект о знаменитом композиторе, который сочинил музыку к таким картинам, как « Шербурские зонтики », «Сладкий ноябрь», « Афера Томаса Крауна » и многим другим.

Кинопрокатная компания «Кино.Арт.Про» анонсировала, что 26 февраля состоится широкий кинотеатральный релиз документальной картины «Однажды… Мишель Легран» о выдающемся композиторе, чье творчество было тесно связано с кинематографом. Кроме того, стал доступен трейлер с русскими субтитрами.

Предстоящий фильм позиционируется как «тонкий, поэтичный и музыкальный портрет одного из величайших композиторов XX века». Выпуск картины приурочен ко дню рождения Леграна — 24 февраля ему бы исполнилось 94 года.

Легран дебютирован в Парижской консерватории в возрасте 10 лет, что стало отправной точкой его блестящей карьеры. Его жизнь изобиловала удивительными историями и мелодиями. Зрителей ждет фильм с эксклюзивными архивными материалами и интервью, через которые воссоздается личный портрет Леграна. На его счету более 100 альбомов, три премии «Оскар», пять Grammy, а также сотрудничество с такими звездами эстрады, как Фрэнк Синатра, Шарль Азнавур и Барбра Стрейзанд.

Специальные премьерные показы пройдут в Москве (22 февраля в кинотеатре «Художественный») и Санкт-Петербурге (24 февраля в кинотеатре Michele).