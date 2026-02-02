Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Новости Главными триумфаторами премии «Золотой орел — 2026» стали «Август» и «Пророк. История Александра Пушкина»

2 февраля 2026 19:53
Создателем этой награды является Никита Михалков.

В Москве состоялась 24-я церемония вручения премии «Золотой орел», которая вместе с «Никой» имеет репутацию главной отечественной кинопремии. Лауреатов «Золотого орла» выбирают члены экспертного совета Национальной киноакадемии России. По итогам 2025 года наибольшее количество призов получил мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина» (7), хотя лучшим игровым фильмом был признан «Август». С полным списком лауреатов можно ознакомиться ниже.

Лучший игровой фильм: «Август»

Лучший телевизионный сериал: «Атом»

Лучший сериал онлайн-платформ: «Плевако»

Лучший неигровой фильм: «Путь»

Лучший короткометражный фильм: «Немой» (Арсен Аристакесян)

Лучший анимационный фильм: «Булгаковъ»

Лучшая режиссерская работа: Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина»)

Лучший сценарий: Василий Зоркий, Андрей Курганов («Пророк. История Александра Пушкина»)

Лучшая женская роль в кино: Елена ЛядоваПервый на Олимпе»)

Лучшая женская роль на телевидении: Екатерина Климова («Атом»)

Лучшая актриса онлайн-сериала: Ольга Лерман («Плевако»)

Лучшая мужская роль в кино: Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков («Август»)

Лучшая мужская роль на телевидении: Алексей Гуськов («Атом»)

Лучший актер онлайн-сериала: Сергей Безруков («Плевако»)

Лучшая женская роль второго плана: Аня Чиповская («Пророк. История Александра Пушкина»)

Лучшая мужская роль второго плана: Сергей Гилев («Пророк. История Александра Пушкина»)

Лучшая операторская работа: Максим Шинкоренко («Август»)

Лучшая работа художника-постановщика: Алексей Падерин, Сергей Зайков («Пророк. История Александра Пушкина»)

Лучшая работа художника по костюмам: Татьяна Патрахальцева («Пророк. История Александра Пушкина»)

Лучшая музыка к фильму: Дмитрий Емельянов («Август»)

Лучший монтаж фильма: Илья Лебедев («Август»)

Лучшая работа звукорежиссера: Алексей Самоделко («Пророк. История Александра Пушкина»)

Лучшие визуальные эффекты: Online VFX Studio («Август»)

Фото: «Централ Партнершип»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
