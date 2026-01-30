Оповещения от Киноафиши
30 января 2026
Телеканал RU.TV анонсировал бьюти-проект «Сияй по-звездному»
Мальчик обретает четвероногого друга в трейлере фильма «Моя собака — космонавт»
Свести разведенные мосты: 7 увлекательных фильмов и сериалов о спасении брака
Мальчик и его друзья запускают кулинарный бизнес в трейлере фильма «Драники»
29 января 2026
Начался кастинг на конкурс «Мисс Актриса России 2026»
В Москве состоится концерт группы «Земляне»
О духовном поиске и силе материнской любви: вышел трейлер фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»
28 января 2026
Демон пришел за тобой: появился трейлер хоррора «Улыбка. Зарождение зла»
Что смотреть в кино на этой неделе
ПРАКТИКА HR 2026 — 4 события по ключевым HR-направлениям в один день на одной площадке
Актер Антон Жижин ответил на вопросы Киноафиши
27 января 2026
Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали представителями бренда Monte Carlo
В прокат выходит киноверсия спектакля «Мертвые души» с Марией Ароновой и Владиславом Гандрабурой
26 января 2026
Что чувствуют растения: вышел дублированный трейлер фильма «Молчаливый друг»
В Вологде и Вологодской области состоится фестиваль сказок «Фрески Севера»
На Okko выйдет приключенческая комедия «Волчок»
25 января 2026
Выжить на необитаемом острове: 8 вариаций робинзонады в кино
23 января 2026
В прокат выйдет триллер «Нюрнберг» с оскароносными Расселом Кроу и Рами Малеком
Девушки противостоят морскому монстру в трейлере хоррора «Кит-убийца»
22 января 2026
Объявлены номинанты на премию «Оскар» 2026
В городе тумана: как устроена вселенная «Сайлент Хилла»
21 января 2026
Оглашена концепция XV Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV
Что смотреть в кино на этой неделе
20 января 2026
На Okko вышли «Авиатор» и «Иллюзия обмана 3»
Девочка попадает к эльфам в трейлере сказки «Невероятные приключения в стране чудес»
SEOHOWTO Conference 2026: конференция для SEO-специалистов, которые работают руками
Кларк лишили звания Матери Драконов: теперь Дейенерис сыграет «оскароносная» блондинка постарше
19 января 2026
Зори были тихие, журавли летели: распознайте военный советский фильм по вырезанному мной кадру (тест)
У Семенова из «Невского» есть прототип из первого фильма Тарантино
Выросшие на «Крокодиле Гене» точно прозевали эти ляпы: вторая Шапокляк и амнезия Чебурашки
7 Кологривых, 8 сиквелов и 23 сказки: что смотреть в 2026-м
Нашел связь с «Йеллоустоун» и шикарный намек на предательство в 3-м сезоне «Лендмена»
«Аватар 3» и правда «Огонь и пепел»: сгорел за 3 часа и 17 минут — и не жалею
Понятно, почему Мартин в экстазе: два сезона «Дома дракона» — жалкая пародия на фоне первой серии «Рыцаря»
Почему «скатился» Нетфликс: Аффлек и Деймон раскрыли тайну скучных боевиков
Парень помогает погибшему солдату в трейлере фильма «Спасти бессмертного»
18 января 2026
Если бы «Достать ножи» сняли на НТВ: новый сериал Нетфликс по роману Кристи оказался «нудной тягомотиной» с так себе картинкой
Не поняли смысл Интерстеллара? 11 лет спустя истинный смысл наконец разъяснили лучше, чем это сделал Нолан
«Гангстерленд» — комедия на фоне этого сериала с Харди: восьмисерийная драма вернется спустя 10 лет
Все еще пересматриваете «Поттера» и «Властелин колец»? Гики выдали, какие аниме на голову превзошли хитовые фэнтези
«А королева то голая!»: Цискаридзе считает «катастрофой» исторический сериал Нетфликс с темнокожей Болейн
16 января 2026
Как под копирку: новый сериал создателя «Игры в кальмара» до боли напоминает мне недооцененное драмеди Wink
Мартин разложил судьбу Тириона по полочкам: объясняем, кто точно умрет в «Ветрах зимы» - счастливого конца не ждите
«Великолепный век», подвинься: 7 млрд просмотров набрало это историческое турдизи на YouTube — больше только у «Маши и Медведя»
Изгой даже среди других лузеров: лишь одна сказка 2025-го получила сразу 7 номинаций на «Золотую Малину»
В России сняли идеальную версию «Хоттабыча»: фильм оценили спустя 20 лет
Чувствовал подвох, включив шедевральный Sci-Fi от «Нетфликс»: выдохнул на 2-м сезоне, все-таки скатились
В эфире НТВ прозвучит новая песня Елены Север «Сладкая беда»
«Больше не моя история»: Мартин распрощался с «Домом дракона» — читать без скандала сюжет 3 сезона не смог
Не ожидала, что будет 2-й сезон: на Apple стартовал «Захваченный рейс», идеальный сериал для запойного просмотра
Наконец-то россияне признали, что «Бумер» невероятно бредовый фильм: 8 роковых ошибок Рамы, Кота и Димона
Друзья и коллеги: топ совместных фильмов Бена Аффлека и Мэтта Дэймона
15 января 2026
Князь и дети против злой колдуньи: горячие подробности о новых «Трех богатырях» — рассекретили самое главное
Британцы сняли фильм о войне в Афганистане на деньги россиян: Михалков назвал «заказом под определенную повестку»
Бортко допустил 2 абсурдных ляпа в «Бандитском Петербурге»: посмотрела и поняла, что вся история Адвоката была ошибкой
Зендея противостоит наркоторговцам в трейлере третьего сезона «Эйфории»
Пока все обсуждали «Спасскую» и «Тайны следствия», сериал НТВ занял весь топ-3 за 2025-й: просто уничтожил конкурентов
Уинслет бледная тень на фоне старушки Розы из «Титаника»: в молодости «дала прикурить» всему Голливуду (фото)
Рвущий топы немецкий фильм о ВОВ высмеяли даже в Европе: ляп на ляпе и ляпом погоняет
«Верхом на драконе»: появится ли Дейнерис в продолжении «Игры престолов» - Кларк одной фразой довела фанатов до точки кипения
Билеты на "Аватар: Пламя и пепел" в России скупают пачками: в кинотеатрах он долго не протянет
Часы не то, чем кажутся: скрытые подсказки трейлеров «Мстителей: Судный день» расшифровали
Плагиат да и только: в Японии пересняли самый кассовый российский хит – получилась странная версия «Чебурашки»
Новый спин-офф «Игры престолов»: о чем сериал «Рыцарь Семи Королевств»
14 января 2026
Что смотреть в кино на этой неделе
Marvel копирует Нолана, чтобы добавить хайпа "Мстителям: Судный день" (но им это вряд ли поможет)
Учредители премии «Большая Цифра» запустили зрительское голосование
13 января 2026
DJ-сеты от телеканала ТНТ превратили Каток ЦПКиО им. Кирова в танцевальную площадку
Немцы сняли фильм о Второй мировой и он рвёт все чарты
Телепрограмма на сегодня, 13 января 2026, для всех каналов
12 января 2026
Джона Сноу едва не сыграл совсем другой актёр "Игры престолов" – но тогда мы лишились бы лучшего психопата в истории
"Супермена" едва не сняли ещё в нулевых: судя по описанию, нас лишили реального шедевра со звездой "Мумии"
Нолан почувствовал вкус миллионов: клянется, что больше никогда не будет снимать малобюджетные фильмы
Этот фильм про Джеймса Бонда возненавидел даже режиссёр – и не зря: в России его оценили на позорные 5 из 10
Сюжет 5 сезона "Очень странных дел" нагло скопировали у этого забытого боевика 2000-х: в России его почти никто не смотрел
Джейсон Момоа и Дэйв Батиста бьются с якудза в трейлере боевика «Опасный дуэт»
Лучшая экранизация Стивена Кинга – вовсе не "Сияние": про этот мини-сериал о путешествиях во времени вообще никто не помнит
Тарантино назвал лучший фильм нулевых: в России от него в восторге – оценили на 8 из 10
Стивен Кинг до сих пор обижается на "Оскары" – всё потому, что этот фильм прокатили с наградами (а ведь он и правда был достоин)
Эту сюжетную дыру в "Игре престолов" не замечали годами – из-за неё пересматривать сериал невозможно
"Одиссею" сняли задолго до Нолана – причем книгу даже не читали
Кейт Уинслет сообщила, что второй сезон «Мейр из Исттауна» будет отснят в 2027 году
Себастиан Стэн сыграет Двуликого в «Бэтмене 2»
11 января 2026
Телепрограмма на сегодня, 11 января 2026, для всех каналов
10 января 2026
20 лет прошло, а ничего мрачнее так и не сняли: эта экранизация Стивенга Кинга – самый депрессивный хоррор в истории
Телепрограмма на сегодня, 10 января 2026, для всех каналов
9 января 2026
Телепрограмма на сегодня, 9 января 2026, для всех каналов
8 января 2026
В тизер "Судного дня" спрятали пасхалку про Человека-паука: посмотрите внимательно на этот кадр
Тарантино назвал топ 10 лучших фильмов 21 века: на первом месте – самый недооценённый фильм о войне
Телепрограмма на сегодня, 8 января 2026, для всех каналов
7 января 2026
Кэмерон и братья Коэны называют этот фильм лучшим в истории – ему уже 87 лет, но круче до сих пор ничего не сняли
Хватит пересматривать "Терминатора": 10 годных боевиков 80-х – сколько из них вы помните?
Рождественская телепрограмма на 7 января 2026 для всех каналов
6 января 2026
"Симпсоны" отправили на пенсию культового персонажа – в эфире он продержался почти 30 лет
В финале "Очень странных дел" есть гениальная пасхалка – 90% людей её даже не заметили
Телепрограмма на сегодня, 6 января 2026, для всех каналов
5 января 2026
Возраст ДиКаприо и Уинслет в "Титанике" делает фильм в разы кринжовей – вот почему
Мир добра и красок: топ сказочных зарубежных фильмов
Стивен Кинг назвал топ-5 лучших сериалов всех времён: один из них точно не смотрели 90% зрителей
Телепрограмма на сегодня, 5 января 2026, для всех каналов
4 января 2026
Телепрограмма на сегодня, 04 января 2026, для всех каналов
3 января 2026
«Легкость, позитив и буря эмоций»: Вячеслав Чепурченко рассказал о работе над сериалом «Интересное положение»
Телепрограмма на сегодня, 03 января 2026, для всех каналов
2 января 2026
Музыка и меланхолия: из чего состоят фильмы Джима Джармуша
Телепрограмма на сегодня, 02 января 2026, для всех каналов
1 января 2026
Главные премьеры января: что смотреть на стримингах
Главные премьеры января: что смотреть в кинотеатрах
Новогодняя телепрограмма на 1 января 2026, для всех каналов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Тест по «Невероятным приключениям итальянцев в России»: только те, кто пересматривает комедию каждый год, наберут 6/6
Не только в СССР были «В бой идут одни "старики"»: эти 3 зарубежных фильма тоже рассказывают о подвигах летчиков
Наш тест по «Солдатам» под силу лишь тем, кто постоянно говорит фразами Шматко: угадайте 6 цитат из сериала
За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов)
5 детективов из России для любителей «Невского» и «Первого отдела»: герои цепляют не хуже, чем Семенов и Брагин
«Бригада по-новому»: казахское «Слово пацана» вышло раньше шедевра Крыжовникова – а в сиквеле даже появится повзрослевший Маратик
Из «Первого отдела» — во дворец XVIII века: новый исторический сериал с Колесниковым и Ковальчук обещает недетские страсти
Комедию с Якубовичем почти запретили в России: все из-за кадров со скандальным стримером
Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России
Немного «Склифосовского», чуть «Теста на беременность» и «Анатомии страсти»: каким будет новый российский сериал про врачей
Бараш на фарш? К рецепту блинов от «Смешариков» есть 2 серьезных вопроса, хотя и выглядят аппетитно
