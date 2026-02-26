Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Три свежих детективных сериала из Кореи и Скандинавии, которые многие пропустили: один начинается с «воскрешения», другой с исчезновения

Три свежих детективных сериала из Кореи и Скандинавии, которые многие пропустили: один начинается с «воскрешения», другой с исчезновения

26 февраля 2026 11:02
Три свежих детективных сериала из Кореи и Скандинавии, которые многие пропустили: один начинается с «воскрешения», другой с исчезновения

Эти проекты способны поглотить с головой буквально с первых эпизодов.

Пока все внимание киноманов было приковано к громким премьерам, в тени от прожекторов незаметно появились три увлекательных зарубежных детектива. Эти картины не претендуют на звание блокбастеров, но зато предлагают зрителю крепкий сюжет и захватывающую интригу.

В нашей подборке представлены работы кинематографистов из трёх разных стран — Кореи, Швеции и Финляндии. Каждый из этих сериалов способен удержать внимание зрителя благодаря продуманной детективной истории и напряжённой атмосфере.

«Остров сокровищ»

Южнокорейский «Остров сокровищ» (16 серий) стартует резко. Со Дон Чжу взламывает политический фонд на 2 триллиона вон, после чего его убивают. Но герой возвращается живым и без памяти.

Дальше - борьба за власть внутри корпорации и охота на человека, который помнит слишком много. Ставка сделана на темп и корпоративные интриги.

«Убийства в Оре»

Пятисерийный шведский детектив, в центре которого — отстранённая от дел полицейская Ханна Аландер, которой предстоит разобраться в таинственном исчезновении подростка на горнолыжном курорте Оре.

Из-за нехватки кадров в местной полиции героиня вынуждена подключиться к следствию. Сериал мастерски балансирует между процедурной драмой и психологическим триллером. Холодные зимние пейзажи, детальная проработка характеров и скрупулёзное внимание к процессу расследования — всё это делает проект захватывающим.

«Ледокол»

Финский шестисерийный триллер «Ледокол» затягивает зрителя в леденящую кровь историю, где действие разворачивается в замкнутом пространстве застрявшего во льдах судна. В разгар свирепого шторма, когда наступает самая длинная ночь года, офицер береговой охраны Санна Таннер возглавляет спасательную операцию.

Однако вскоре она осознаёт, что настоящая угроза кроется не в разбушевавшейся стихии, а в таинственных событиях, происходящих на борту.

Фото: Кадр из сериала «Убийства в Оре» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ума не приложу, за что все хвалят «Молодого Шерлока»: не крутой детектив, а разочарование года (от Мориарти просто тошнит) Ума не приложу, за что все хвалят «Молодого Шерлока»: не крутой детектив, а разочарование года (от Мориарти просто тошнит) Читать дальше 5 марта 2026
В США назвали аниме с самыми шокирующими поворотами в истории – россияне под него храпят уже на 2 серии: «Нудятина» В США назвали аниме с самыми шокирующими поворотами в истории – россияне под него храпят уже на 2 серии: «Нудятина» Читать дальше 5 марта 2026
Без Сон Ки Хуна и Финчера, но все-таки в США: Netflix готовит новую «Игру в кальмара» – теперь резня ждет главных VIP-гостей Без Сон Ки Хуна и Финчера, но все-таки в США: Netflix готовит новую «Игру в кальмара» – теперь резня ждет главных VIP-гостей Читать дальше 5 марта 2026
3 малоизвестных сериала, которые украдут ваш сон: не включайте, если завтра на работу – не оторветесь (№3 похож на «Большую маленькую ложь») 3 малоизвестных сериала, которые украдут ваш сон: не включайте, если завтра на работу – не оторветесь (№3 похож на «Большую маленькую ложь») Читать дальше 5 марта 2026
9,5 млн зрителей не спасли: новый спин-офф «Йеллоустоуна» уже назвали «пыткой для мозга» – собрали для вас первые отзывы 9,5 млн зрителей не спасли: новый спин-офф «Йеллоустоуна» уже назвали «пыткой для мозга» – собрали для вас первые отзывы Читать дальше 5 марта 2026
«Беги, свинка, беги»: Белые Ходоки неспроста не тронули Сэма в «Игре престолов» «Беги, свинка, беги»: Белые Ходоки неспроста не тронули Сэма в «Игре престолов» Читать дальше 5 марта 2026
Обожаю «Крестного отца», но этот сериал о мафии оказался ближе к реальности: итальянцы снова выдали шедевр на 8 из 10 Обожаю «Крестного отца», но этот сериал о мафии оказался ближе к реальности: итальянцы снова выдали шедевр на 8 из 10 Читать дальше 5 марта 2026
Аске придумали другой финал: «Евангелион» спустя 30 лет получит абсолютно новое аниме – и речь не про очередные ребилды Аске придумали другой финал: «Евангелион» спустя 30 лет получит абсолютно новое аниме – и речь не про очередные ребилды Читать дальше 5 марта 2026
Нашел роскошный мини-детектив Netflix с оценкой 8.1: рекомендовано тем, кто устал от крови Нашел роскошный мини-детектив Netflix с оценкой 8.1: рекомендовано тем, кто устал от крови Читать дальше 5 марта 2026
Едва не уснул уже на первой серии «Маршалов»: что не так с долгожданной новинкой – фанатам «Йеллоустоуна» лучше не включать Едва не уснул уже на первой серии «Маршалов»: что не так с долгожданной новинкой – фанатам «Йеллоустоуна» лучше не включать Читать дальше 4 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше