Три свежих детективных сериала из Кореи и Скандинавии, которые многие пропустили: один начинается с «воскрешения», другой с исчезновения

Эти проекты способны поглотить с головой буквально с первых эпизодов.

Пока все внимание киноманов было приковано к громким премьерам, в тени от прожекторов незаметно появились три увлекательных зарубежных детектива. Эти картины не претендуют на звание блокбастеров, но зато предлагают зрителю крепкий сюжет и захватывающую интригу.

В нашей подборке представлены работы кинематографистов из трёх разных стран — Кореи, Швеции и Финляндии. Каждый из этих сериалов способен удержать внимание зрителя благодаря продуманной детективной истории и напряжённой атмосфере.

«Остров сокровищ»

Южнокорейский «Остров сокровищ» (16 серий) стартует резко. Со Дон Чжу взламывает политический фонд на 2 триллиона вон, после чего его убивают. Но герой возвращается живым и без памяти.

Дальше - борьба за власть внутри корпорации и охота на человека, который помнит слишком много. Ставка сделана на темп и корпоративные интриги.

«Убийства в Оре»

Пятисерийный шведский детектив, в центре которого — отстранённая от дел полицейская Ханна Аландер, которой предстоит разобраться в таинственном исчезновении подростка на горнолыжном курорте Оре.

Из-за нехватки кадров в местной полиции героиня вынуждена подключиться к следствию. Сериал мастерски балансирует между процедурной драмой и психологическим триллером. Холодные зимние пейзажи, детальная проработка характеров и скрупулёзное внимание к процессу расследования — всё это делает проект захватывающим.

«Ледокол»

Финский шестисерийный триллер «Ледокол» затягивает зрителя в леденящую кровь историю, где действие разворачивается в замкнутом пространстве застрявшего во льдах судна. В разгар свирепого шторма, когда наступает самая длинная ночь года, офицер береговой охраны Санна Таннер возглавляет спасательную операцию.

Однако вскоре она осознаёт, что настоящая угроза кроется не в разбушевавшейся стихии, а в таинственных событиях, происходящих на борту.