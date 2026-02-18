Оповещения от Киноафиши
Меню
Оценка 10 из 10, а смотрели единицы: про этот фантастический сериал на Netflix почти никто не знает

18 февраля 2026 18:18
На Netflix есть сериал с практически идеальными оценками: 100% от критиков и 95-97% от зрителей на Rotten Tomatoes на протяжении всех трёх сезонов. 

При этом о нём почти не говорят — платформа закрыла проект в 2018 году без объяснения причин, и он затерялся среди более раскрученных шоу.

«Путешественники» — детище Брэда Райта, человека, который создал «Звёздные врата: SG-1» и запустил всю франшизу «Звёздных врат». Спустя пять лет после завершения «Звёздные врата: Вселенная» он вернулся с совершенно новой концепцией путешествий во времени.

Завязка такая: в постапокалиптическом будущем человечество научилось отправлять сознание в прошлое. Но есть ограничение — переселяться можно только в тела людей, которые вот-вот погибнут. Так влияние на историю минимально. Для точной «высадки» используются архивные данные GPS и интернета, поэтому путешественники попадают именно в наше время.

Координирует всё искусственный интеллект по имени Директор. Он выдаёт агентам протоколы: изображать человека, в чьё тело вселился, не вмешиваться в окружающие события без прямого приказа — даже если кто-то погибает на твоих глазах.

Но у Директора есть и скрытые протоколы, которые он активирует, когда агент становится не нужен.

Критики хвалили сериал за свежий взгляд на тему темпоральных парадоксов, сложные моральные дилеммы и неожиданные повороты — при этом шоу не боится и пошутить. Райт, узнав об отмене, успел завершить историю без мучительных клиффхэнгеров, так что все три сезона можно смело смотреть как законченное произведение.

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
