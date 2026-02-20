Оповещения от Киноафиши
«Она не совсем реальна»: безумная теория о «Грозовом перевале» переворачивает весь смысл фильма — это не экранизация Бронте?

20 февраля 2026 13:24
Появилась теория, которая объясняет несостыковки.

14 февраля на экраны вышла самая скандальная экранизация года — «Грозовой перевал» Эмиральд Феннел с Марго Робби и Джейкобом Элорди. Фильм собрал 82 миллиона долларов в дебютный уикенд и возглавил мировой прокат . Но главная интрига не в сборах, а в том, что это вообще за кино.

Критики были в ярости: The Independent назвал картину «поразительно плохой», Collider заявил, что «Эмили Бронте перевернулась в гробу». Роман, где Хитклиф был темным мстителем, превратился в эротическое фэнтези с гиперсексуальными героями, BDSM-эстетикой и современным саундтреком от Charli XCX . Зрители на Rotten Tomatoes поставили фильму 85% — им зашло.

Но в соцсетях гуляет теория, которая переворачивает все с ног на голову. Что, если Феннел не экранизировала роман, а показала, как его читает современная женщина? Тогда кастинг белого Элорди на роль «смуглого» Хитклиффа — это фантазия читательницы о мужчине своей мечты.

Марго Робби, которой почти 36, играет 15-летнюю Кэтрин не по ошибке, а потому что героиня проецирует себя в историю. Название в кавычках и «безумные» интерьеры мызы Скворцов становятся не ошибками, а ключами к шифру .

Сама Феннел в интервью обронила фразу, которая будто подтверждает догадки:

Есть версия, которую я помню при прочтении, но она не совсем реальна. И есть версия, где я хотела, чтобы произошли вещи, которые никогда не случались.

Подтвердилась ли теория официально? Нет. Феннел не стала раскрывать карты до конца. Но может, в этом и есть замысел — оставить зрителя гадать, где заканчивается Бронте и начинается безумная фантазия о ней.

Ранее мы писали: «Порезана вдоль и поперек»: «Грозовой перевал» настигла та же беда, что «Аватар 3» – россиянам смотреть противопоказано

Фото: Кадры из фильма «Грозовой перевал» (2026 г.)
Валерия Белашкова
