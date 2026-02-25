Эти 5 громких премьер 2026 уже смотрят дома — в кино идти не обязательно: в «цифре» есть хоррор, боевик и даже байопик

Если пропустили их на большом экране, самое время наверстать.

Февраль подходит к концу и в онлайн-кинотеатрах уже полный порядок — самые громкие премьеры января успели добраться до «цифры». Пока одни планируют поход в кино, другие вовсю пересматривают новинки на диване.

Собрали пять фильмов, которые уже доступны для просмотра в Сети, — от готического хоррора с Китом Харингтоном до байопика с Тимоти Шаламе.

«Проклятый рыцарь» (2026)

Джон Сноу и Санса Старк встретились снова, но радости мало. Кит Харингтон и Софи Тернер играют в готическом хорроре про Англию XV века, раздираемую Войной роз. Главная героиня Анна живет в изоляции со свекровью, пока их уединение не нарушает таинственный гость из прошлого.

Режиссер Наташа Кермани обещала мрачную атмосферу, но зрители на IMDb пока не впечатлились — фильм получил всего 4 балла. На Кинопоиске оценки еще не сформировались, в российский прокат лента выйдет аж в апреле, но на Prime Video она уже доступна.

«Убежище» (2026)

Джейсон Стэйтем в привычном амплуа — отшельник на шотландском острове спасает тонущую девочку и впускает в дом большие неприятности. Дальше начинается классический боевик с погонями, перестрелками и темными тайнами.

Режиссер Рик Роман Во, снявший «Гренландию», снова ставит на выживание в экстремальных условиях. На Кинопоиске у картины 6,6 балла — зрители ругают за предсказуемость, но хвалят динамику.

«Возвращение в Сайлент Хилл» (2026)

Кристоф Ган, снявший первый «Сайлент Хилл» почти двадцать лет назад, вернулся к культовой вселенной. На этот раз в центре сюжета — события второй части игры: Джеймс Сандерленд получает письмо от давно умершей жены и едет в город, чтобы найти ее.

Там его ждут туман, пепел, монстры и вопросы к собственному рассудку. Зрители оценили старания режиссера прохладно — 4,9 на Кинопоиске. Фанаты игры говорят, что атмосфера есть, но сценарий подкачал.

«Горничная» (2026)

Героиня Сидни Суини, только что вышедшая по УДО, нанимается горничной в богатый дом. Хозяйка в исполнении Аманды Сайфред кажется идеальной, муж (Микеле Морроне) — обаятельным, но вскоре выясняется, что семья Винчестер хранит скелеты в каждом шкафу.

Пол Фиг, известный по комедиям, неожиданно снял мрачный триллер по бестселлеру Фриды Макфадден. На Кинопоиске у фильма 7,2 — зрители хвалят саспенс и химию между актрисами.

«Марти Великолепный» (2026)

Тимоти Шаламе в роли амбициозного игрока в настольный теннис — уже повод присмотреться. Действие происходит в Нью-Йорке 1952 года: 23-летний Марти работает продавцом обуви, копит деньги на поездку в Британию и мечтает стать первым американцем, выигравшим British Open.

Фильм Джоша Сафди получил 7,6 на Кинопоиске — критики отмечают стиль, драйв и харизму Шаламе, который снова доказывает, что умеет быть разным.

Все фильмы уже можно найти онлайн. Выбирайте и устраивайтесь поудобнее.

