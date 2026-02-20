Объявлена дата проведения XXXI Церемонии вручения премии «Золотой граммофон»

Очередная церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» пройдет 5 декабря 2026 года на сцене «ВТБ Арены».

Премия «Золотой Граммофон» уже не одно десятилетие является синонимом российского шоу-бизнеса и наиболее престижной наградой в этой сфере. В нынешнем году церемония, отметившая свой 30-й день рождения масштабным двухдневным концертом в конце 2025 года, выведет градус зрелищности на новый уровень

Предстоящее шоу будет включать потрясающие декорации, передовые технические изыски, именитых ведущих, а также, разумеется, лучшие хиты года в исполнении артистов, которые снискали народную любовь.

XXXI Церемония вручения Премии «Золотой граммофон» — важное мероприятие не только для тех, кто интересуется отечественным шоу-бизнесом, но и для самих исполнителей.

Билеты на шоу уже можно приобрести на официальном сайте «Золотого граммофона». Спешите, чтобы занять лучшие места, ведь билеты расходятся задолго до знаменательной даты. Стать очевидцем церемонии — значить собственными глазами увидеть, как пишется музыкальная история России.