Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Объявлена дата проведения XXXI Церемонии вручения премии «Золотой граммофон»

Объявлена дата проведения XXXI Церемонии вручения премии «Золотой граммофон»

20 февраля 2026 19:49
Объявлена дата проведения XXXI Церемонии вручения премии «Золотой граммофон»

Билеты уже поступили в продажу.

Очередная церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» пройдет 5 декабря 2026 года на сцене «ВТБ Арены».

Премия «Золотой Граммофон» уже не одно десятилетие является синонимом российского шоу-бизнеса и наиболее престижной наградой в этой сфере. В нынешнем году церемония, отметившая свой 30-й день рождения масштабным двухдневным концертом в конце 2025 года, выведет градус зрелищности на новый уровень

Предстоящее шоу будет включать потрясающие декорации, передовые технические изыски, именитых ведущих, а также, разумеется, лучшие хиты года в исполнении артистов, которые снискали народную любовь.

Объявлена дата проведения XXXI Церемонии вручения премии «Золотой граммофон»

XXXI Церемония вручения Премии «Золотой граммофон» — важное мероприятие не только для тех, кто интересуется отечественным шоу-бизнесом, но и для самих исполнителей.

Билеты на шоу уже можно приобрести на официальном сайте «Золотого граммофона». Спешите, чтобы занять лучшие места, ведь билеты расходятся задолго до знаменательной даты. Стать очевидцем церемонии — значить собственными глазами увидеть, как пишется музыкальная история России.

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Читать дальше 25 февраля 2026
Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Читать дальше 25 февраля 2026
Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Читать дальше 25 февраля 2026
Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Читать дальше 25 февраля 2026
Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Читать дальше 25 февраля 2026
Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Читать дальше 25 февраля 2026
13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы 13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы Читать дальше 25 февраля 2026
5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед 5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед Читать дальше 25 февраля 2026
Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку» Над фильмом «Она» смеялись, пока ИИ не стал реальностью: узнали, что будет с тем, кто реально влюбится в «жестянку» Читать дальше 25 февраля 2026
Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике Один из лучших ужастиков по Кингу переснимут — главный хоррор-мейкер Netflix бросает вызов классике Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше