Плевались и шептались, но героем любовались: пенсионерам из «Московского долголетия» случайно показали эротику вместо «Сказки о царе Салтане»

27 февраля 2026 09:37
Досмотрели «извращение» до титров.

25 февраля утром в кинотеатре «Космик» на Марьиной роще произошла история, достойная рассказов Ильфа и Петрова. Группа пожилых москвичей, участников программы «Московское долголетие», пришла на десятичасовой сеанс, ожидая увидеть «Сказку о царе Салтане» Сарика Андреасяна.

Вместо этого они попали на эротическую драму «Грозовой перевал» с Джейкобом Элорди и Марго Робби — фильм, который кинокритики называют очень откровенным. Из-за сцен в ленте СМИ уже развели Робби с мужем, считая, что та влюбилась в горячего партнера. К слову, пришелся Элорди по душе и бабушкам.

Как рассказала одна из посетительниц, в зале яблоку негде было упасть, и всё это яблоко — возрастное. Пенсионеры с удивлением наблюдали за происходящим на экране, где разворачивалась совсем не пушкинская история. У многих во время интимных сцен лица становились очень забавными, кто-то смеялся над нелепыми диалогами. Но почти все досидели до финальных титров — ушло всего человека три.

После сеанса москвичи не стеснялись в выражениях: называли создателей фильма извращенцами и сокрушались, до чего испортилось современное кино. Но, судя по тому, что большинство досмотрело до конца, у любителей Джейкоба Элорди действительно нет возраста.

В чём причина путаницы — загадка. В кинотеатре оба фильма шли в одно и то же время, но в расписании при покупке билетов значился «Царь Салтан». Как пенсионеры оказались в другом зале, теперь выясняют организаторы. В любом случае этот день и эротический фильм они запомнят.

Ранее мы писали: Маньяка из самого страшного хоррора последних лет полностью списали с Эпштейна: зрители спорили – режиссер подтвердил.

Фото: Кадры из фильмов «Грозовой перевал» (2025), «Сказка о царе Салтане» (2025)
