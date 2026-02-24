После такого успеха путь только один: триумфатор BAFTA-2026 идет за «Оскаром» — у «Марти Великолепного» тают последние шансы

22 февраля в Лондоне прошла церемония вручения премии BAFTA, и главным триумфатором вечера стала «Битва за битвой» — новая работа Пола Томаса Андерсона с Леонардо ДиКаприо в главной роли.

Фильм увез домой шесть статуэток, включая главные категории: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший адаптированный сценарий». Шон Пенн получил награду как лучший актер второго плана, операторская работа и монтаж тоже были отмечены академиками.

Конкуренция была серьезная. «Франкенштейн» с Джейкобом Элорди забрал три приза за визуальные решения — костюмы, грим и художественное оформление. А «Хамнет» Хлои Чжао не только стал лучшим британским фильмом, но и принес Джесси Бакли награду как лучшей актрисе.

Главным разочарованием вечера стал «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе. Фильм, который метил в лидеры с 11 номинациями, не получил ни одной статуэтки, установив таким образом антирекорд премии. Критики недоумевают: лента считалась одним из фаворитов сезона, но британские академики оставили ее с пустыми руками.

Теперь все взгляды прикованы к «Оскару», который состоится 15 марта. «Битва за битвой» номинирована в 13 категориях, уступая только рекордсмену этого года — хоррору «Грешники» с 16 номинациями. Андерсон, которого номинировали уже 14 раз, до сих пор не получал личную статуэтку — возможно, этот фильм наконец принесет ему заслуженную победу.

А вот у «Марти Великолепного» вместе с Шаламе после такого «разогрева» перед «Оскаром» шансов получить заветную награду все меньше. Осталось дождаться марта, чтобы узнать, повторит ли «Битва за битвой» успех BAFTA на главной кинопремии, и станет ли ДиКаприо самой важной звездой вечера. Пока сомнений в этом нет.

