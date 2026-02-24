Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости После такого успеха путь только один: триумфатор BAFTA-2026 идет за «Оскаром» — у «Марти Великолепного» тают последние шансы

После такого успеха путь только один: триумфатор BAFTA-2026 идет за «Оскаром» — у «Марти Великолепного» тают последние шансы

24 февраля 2026 11:27
После такого успеха путь только один: триумфатор BAFTA-2026 идет за «Оскаром» — у «Марти Великолепного» тают последние шансы

Никто не ожидал, что результаты будут разгромными.

22 февраля в Лондоне прошла церемония вручения премии BAFTA, и главным триумфатором вечера стала «Битва за битвой» — новая работа Пола Томаса Андерсона с Леонардо ДиКаприо в главной роли.

Фильм увез домой шесть статуэток, включая главные категории: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший адаптированный сценарий». Шон Пенн получил награду как лучший актер второго плана, операторская работа и монтаж тоже были отмечены академиками.

Конкуренция была серьезная. «Франкенштейн» с Джейкобом Элорди забрал три приза за визуальные решения — костюмы, грим и художественное оформление. А «Хамнет» Хлои Чжао не только стал лучшим британским фильмом, но и принес Джесси Бакли награду как лучшей актрисе.

Главным разочарованием вечера стал «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе. Фильм, который метил в лидеры с 11 номинациями, не получил ни одной статуэтки, установив таким образом антирекорд премии. Критики недоумевают: лента считалась одним из фаворитов сезона, но британские академики оставили ее с пустыми руками.

После такого успеха путь только один: триумфатор BAFTA-2026 идет за «Оскаром» — у «Марти Великолепного» тают последние шансы

Теперь все взгляды прикованы к «Оскару», который состоится 15 марта. «Битва за битвой» номинирована в 13 категориях, уступая только рекордсмену этого года — хоррору «Грешники» с 16 номинациями. Андерсон, которого номинировали уже 14 раз, до сих пор не получал личную статуэтку — возможно, этот фильм наконец принесет ему заслуженную победу.

А вот у «Марти Великолепного» вместе с Шаламе после такого «разогрева» перед «Оскаром» шансов получить заветную награду все меньше. Осталось дождаться марта, чтобы узнать, повторит ли «Битва за битвой» успех BAFTA на главной кинопремии, и станет ли ДиКаприо самой важной звездой вечера. Пока сомнений в этом нет.

Ранее мы писали: «Самый высокий рейтинг за 10 лет»: эту документалку критики растоптали, но американцы валят толпами в кино

Фото: Кадры из фильмов «Марти Великолепный» (2025 г.), «Битва за битвой» (2025 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Забудьте про «Оскар» — «Марти Великолепный» уже победил: и вот 3 причины, почему он обязателен к просмотру Забудьте про «Оскар» — «Марти Великолепный» уже победил: и вот 3 причины, почему он обязателен к просмотру Читать дальше 3 марта 2026
Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски Отсылки к «Сиянию» – это еще цветочки: «Интерстеллар» – самый настоящий ужастик, и его изначальная концовка пугает не по-детски Читать дальше 3 марта 2026
Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Читать дальше 3 марта 2026
Лауреата «Золотого глобуса» 80-х сняли за $6 млн – заработали в 35 раз больше: фильм так хорош, что «я смотрела его 31 раз» Лауреата «Золотого глобуса» 80-х сняли за $6 млн – заработали в 35 раз больше: фильм так хорош, что «я смотрела его 31 раз» Читать дальше 3 марта 2026
Премьера «Вне закона»: россиян оставили без нового боевика Гая Ричи с Кавиллом без объяснения причин Премьера «Вне закона»: россиян оставили без нового боевика Гая Ричи с Кавиллом без объяснения причин Читать дальше 3 марта 2026
«Почти боди-хоррор»: новый мульт Pixar о милых зверятах оказался далеко не детским – и уже обогнал «Головоломку 2» «Почти боди-хоррор»: новый мульт Pixar о милых зверятах оказался далеко не детским – и уже обогнал «Головоломку 2» Читать дальше 3 марта 2026
Дети с «сюрпризом» и фримены с подвохом: «Дюна: Часть 3» еще сильнее отойдет от книг Герберта Дети с «сюрпризом» и фримены с подвохом: «Дюна: Часть 3» еще сильнее отойдет от книг Герберта Читать дальше 3 марта 2026
Надоели пустые страшилки? Нам тоже — вот 5 хорроров, в которые не забыли добавить увлекательный сюжет Надоели пустые страшилки? Нам тоже — вот 5 хорроров, в которые не забыли добавить увлекательный сюжет Читать дальше 3 марта 2026
Мало кто знает, что есть две версии «Хоббита»: вторую Толкин выпустил, чтобы залатать сюжетную дыру во «Властелине колец» Мало кто знает, что есть две версии «Хоббита»: вторую Толкин выпустил, чтобы залатать сюжетную дыру во «Властелине колец» Читать дальше 2 марта 2026
Этот фильм от режиссера из России обогнал «Аватар 3» в прокате: а затем провалился – вот почему лента с 6.1 на IMDb уступила Кэмерону Этот фильм от режиссера из России обогнал «Аватар 3» в прокате: а затем провалился – вот почему лента с 6.1 на IMDb уступила Кэмерону Читать дальше 2 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше