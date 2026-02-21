Оповещения от Киноафиши
После «Одни из нас» хочется ещё? Вот 5 постапокалиптических сериалов с похожей атмосферой

21 февраля 2026 08:20
Тут страшно, пусто и доверять почти некому.

Сериал «Одни из нас» зацепил не только заражёнными и выживанием среди них, но и ощущением: мир сломался, а эмоции стали острее, чем раньше. Если после финальных титров хочется продолжения - вот пять сериалов, где атмосфера похожая.

«Чернобыль» (2019)

Монстров тут нет, но ощущение опасности такое, что иногда хочется задержать дыхание. Радиация в сериале работает как невидимый враг: её нельзя увидеть, но она уже рядом. И самое страшное - люди, которые сначала делают вид, что ничего не происходит. Рейтинг на «Кинопоиске» - 8.8.

«Ходячие мертвецы» (2010-2022)

Зомби-классика, но сериал на самом деле далеко не только про чудовищ. «Ходячие мертвецы» быстро превращаются в историю о том, как рушится мораль и кто остаётся человеком, когда правила больше не действуют. Рейтинг на «Кинопоиске» - 8.0.

«Укрытие» (2023-...)

Люди живут в огромном бункере и уверены, что поверхность смертельно опасна. Но главный вопрос не в том, что снаружи, а кто и зачем контролирует этот мир под землёй. Постапокалипсис здесь идёт рука об руку с детективным сюжетом. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7.8.

«Оставленные» (2014-2017)

В один день исчезает 2% населения планеты - и это не катастрофа, а психологический обвал. Сериал не даёт чёткого ответа, куда исчезли люди, зато показывает, как остальные теряют опору и пытаются жить дальше. Тихо, мрачно и очень цепко. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7.7.

«Сквозь снег» (2020-2024)

Земля замёрзла, а остатки человечества выживают в поезде, который мчится без остановки. Каждый вагон - отдельная социальная ступень, и выживание тут связано не только с холодом, но и с властью. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7.5.

Фото: Кадры из сериалов «Укрытие», «Ходячие мертвецы», «Оставленные»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
