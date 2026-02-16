Оповещения от Киноафиши
Смысл концовки "Грозового перевала": что изменили по сравнению с книгой-оригиналом

16 февраля 2026 13:07
В новом «Грозовом перевале» Эмеральд Феннелл отрезала половину романа — и добавила финальный кадр, которого у Бронте не было. Именно он меняет всё.

Сначала о том, что осталось за бортом. В книге смерть Кэтрин — это середина истории. Дальше ещё целая жизнь: дочь Кэтрин (тоже Кэти), сын Хитклиффа от Изабеллы, племянник Хэртон. Хитклифф мстит через детей, но постепенно новое поколение выбирается из этого ада. Финал романа — не про смерть, а про то, что цикл насилия можно разорвать.

Феннелл всё это выбросила. В фильме Кэтрин (Марго Робби) теряет ребёнка, потом умирает от заражения крови. Хитклифф (Джейкоб Элорди) мчится к ней через пустошь, но не успевает. Находит тело. Казалось бы — конец.

Но последний кадр — не это. Феннелл возвращает нас в детство героев. Маленький Хитклифф, избитый до крови приёмным отцом, забирается ночью в постель к Кэти. Шепчет, что любит её и будет любить всегда. Думает, что она спит. Закрывает глаза. А Кэти — улыбается.

Всё. Титры.

Эта улыбка переворачивает весь фильм. Она притворялась. Всегда знала, что он чувствует. И что с этим делать — решайте сами: то ли это история про взаимную любовь, то ли про то, как одна девочка с детства держала мальчика на поводке.

«История начинается там, где заканчивается, и заканчивается там, где начинается, — объяснила Феннелл. — Любовь циклична. Даже когда случается трагедия — это не конец».

Есть и другие изменения. Брат Кэтрин (в книге — Хиндли) здесь умер ещё до начала событий, и звали его Хитклифф. Приёмный сын получил имя мёртвого ребёнка — жутковатая деталь, которая в книге отсутствует. Отец семейства из просто строгого превратился в откровенного садиста: сцена избиения в начале фильма задаёт тон всему остальному. Эдгар, наоборот, стал приличнее — не тряпка, а нормальный человек, которому не повезло влюбиться не в ту женщину.

Служанка Нелли получила больше веса: она сжигает все письма Хитклиффа к Кэтрин, не давая им общаться. В другом фильме это было бы злодейством. Здесь все немного злодеи.

Альбина Тагзиева
