Павел Прилучный похищает волшебные конфеты в трейлере комедии «Приключения желтого чемоданчика»

Одной из главных локаций во время съемок стал знаменитый «Ковбойский городок» в кинопарке «Москино».

Дистрибьютор «Атмосфера кино», Продюсерский центр Киностудии Горького и «Кинокомпания братьев Андреасян» выпустили трейлер комедии для всей семьи «Приключения желтого чемоданчика». Фильм, основанный на одноименном цикле детских повестей Софьи Прокофьевой, выйдет в прокат 23 апреля.

В центре сюжета — искусный Доктор (Олег Комаров), обладающий волшебным желтым чемоданчиком. В нем доктор носит удивительное средство, которое излечивает не только грипп и простуду, но также печаль, одиночество, трусость и застенчивость. Другой центральный персонаж этой истории — мальчик Петя (Феодор Кирсанов), который ведет затворнический образ жизни, избегая социума и других детей. Чтобы помочь Пете, его родители обращаются в Доктору, но его волшебный чемоданчик похищают. Это событие становится отправной точкой удивительных приключений, в ходе которых Петя помогает Доктору, а также обретает преданных друзей и избавляется от своих проблем с социализацией.

В актерский состав также вошли Павел Прилучный, Людмила Артемьева, Любава Долински, Дмитрий Орлов, Никита Тарасов, Александр Яцко, Антон Эльдаров, Александр Головин, Янина Студилина, Дарья Свистунова, Полина Чалая, Оливье Сиу и другие. Режиссер — Денис Гуляр, ранее работавший над франшизой «Манюня».