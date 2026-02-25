Оповещения от Киноафиши
«Магическая битва» рискует повторить ошибку «Соло левелинга»: но фанаты вместо тревоги ударились во флешмоб

25 февраля 2026 11:20
Выход 3-го сезона оказался под вопросом, а косвенно в этом виноват... «Гадкий я».

Казалось бы, что общего у «Магической битвы» и мульта «Гадкий я»? Неважно, пришло ли вам сейчас что-то в голову или же для вас это полярные вещи – теперь их и впрямь кое-что объединяет.

Тянуть не будем, речь о режиссере. В сети попоползи слухи, что текущий режиссер «Магички» Шота Гошодзоно, он же просто Госсо, покидает проект после 12‑й серии 3-го сезона.

Якобы ему поступило предложение от Illumination Entertainment. Это студия, которая, помимо мультов про миньонов и Грю, создала еще массу хитов, включая «Тайную жизнь домашних животных» и «Зверопой».

Фанаты, конечно, разделились на два лагеря. Одни в панике вспомнили, как «Соло левелинг» надолго завис между 2-м и 3-м сезонами, и теперь боятся, что «Магичка» уйдет в такую же бесконечную спячку.

Другие просто обиженно ревнуют. Мол, Госсо променял крутых магов на каких-то желтых зубастиков.

«Магическая битва» рискует повторить ошибку «Соло левелинга»: но фанаты вместо тревоги ударились во флешмоб

Но паниковать раньше времени не стоит. Говорят, уход режиссера был запланирован изначально, а значит, производство второй половины сезона должно идти по графику без сбоев, даже если Госсо действительно укатит в Голливуд.

В итоге по 3-му сезону расклад пока такой: последняя серия первой половины (12-я по счету) выходит 26 марта. Дальше перерыв, и когда именно ждать продолжения – как вы поняли, пока загадка.

Изначально многие ставили на осень-зиму 2026-го, так что если уход и впрямь не был внезапным, то шансы на премьеру есть. Но все же напомним, что пока никаких официальных анонсов и обещаний выпустить весь сезон в один год не было.

К слову, фанаты грустили не долго и устроили в сети флешмоб, где теперь массово рисуют персонажей JJK в стиле «Гадкого я». Потому что если уж режиссер уходит к миньонам, почему бы и героям не примерить на себя это амплуа?

А пока ждем оставшиеся серии, советуем взглянуть: Эти 3 свежих аниме стоит «проглотить» залпом вместо очередного пересмотра «Поднятия уровня»

Фото: Кадры из сериалов «Магическая битва», «Поднятия уровня в одиночку»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
