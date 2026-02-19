Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Со звездами «Властелина», «Престолов» и «Поттера»: лучшая экранизация Пушкина из Европы — не сказка

Со звездами «Властелина», «Престолов» и «Поттера»: лучшая экранизация Пушкина из Европы — не сказка

19 февраля 2026 21:00
Со звездами «Властелина», «Престолов» и «Поттера»: лучшая экранизация Пушкина из Европы — не сказка

Кто-то любит этот фильм, другие ненавидят.

Если вы думаете, что экранизировать Пушкина за границей — дело гиблое, то вы просто не видели «Онегина» 1999 года. Британцы взяли роман в стихах, который у нас в школе проходят, наняли будущего Волан-де-Морта и эльфийскую принцессу, приехали в Питер на натуру и сняли кино, которое до сих пор одни считают лучшей экранизацией, а другие — кощунством над классикой.

Третьих, судя по кассовым сборам, просто не нашлось. Режиссёром выступила Марта Файнс. Для неё это был полнометражный дебют, и она поступила мудро: позвала старшего брата. Рэйф Файнс к тому моменту уже был звездой после «Списка Шиндлера», но до образа лорда Волан-де-Морта и ролей в «Отеле „Гранд Будапешт“» ещё оставалось время.

Его Онегин получился умным, холодным, уставшим от жизни и при этом способным на внезапные вспышки страсти, которые он сам же и гасит. Татьяну Ларину сыграла Лив Тайлер. Дочь Стивена Тайлера из Aerosmith и звезда «Властелина колец» в роли русской уездной барышни — звучит как авантюра.

Но Тайлер справилась так, что получила «Золотого Овена» от Русской гильдии кинокритиков за лучшую женскую роль в зарубежном фильме. Её Татьяна — не хрестоматийная девочка с книжкой, а живая, тонкая и интересная.

Компанию им составила Лина Хиди. Задолго до того, как стать Серсеей Ланнистер в «Игре престолов», она сыграла Ольгу Ларину — ветреную, живую, полную противоположность старшей сестре.

Со звездами «Властелина», «Престолов» и «Поттера»: лучшая экранизация Пушкина из Европы — не сказка

Съёмки проходили в том числе в Санкт-Петербурге. Для британского кино конца 90-х это был вызов: постсоветская Россия ещё не превратилась в туристическую мекку, а реквизит и натуру приходилось искать с боем. Но результат того стоил — кадры с Невой, старыми усадьбами и зимними пейзажами получились настолько атмосферными, что сам Пушкин, кажется, остался бы доволен.

Фильм номинировали на BAFTA как лучший британский фильм года. Марта Файнс получила приз за режиссуру на Токийском кинофестивале. Критики встретили картину сдержанно: на Rotten Tomatoes у неё 48% свежести, на IMDb 6.8 баллов и «смешанные отзывы».

В прокате фильм собрал смешные 200 тысяч долларов при бюджете в 14 миллионов. Коммерческий провал, если смотреть по цифрам. Но зрители, особенно русскоязычные, разделились на два лагеря. Одни ругают фильм за иностранный язык, за вольное обращение с оригиналом. Другие — и их немало — считают эту экранизацию лучшей из всех возможных. И вот за что.

Во-первых, за актёрскую игру. Рэйф Файнс умудряется показать страсть буквально без единого поцелуя, играя глазами, как умел Олег Янковский. Во-вторых, за человечность. В версии Файнсов нет однозначных злодеев и жертв. Онегин — не циничный мерзавец, а умный, глубокий человек, который не нашёл себе места. Татьяна — не хрестоматийный идеал, а живая женщина, разрывающаяся между чувством и долгом.

«Онегин» Марты Файнс — кино не для всех, но если вам интересно увидеть Пушкина глазами европейцев, которые вложили в экранизацию не только деньги, но и душу, — пропускать нельзя.

Фото: Кадр из фильма «Онегин» (1999)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эталон романтической драмы сняли еще 20 лет назад — «Грозовой перевал» проигрывает ему всухую Эталон романтической драмы сняли еще 20 лет назад — «Грозовой перевал» проигрывает ему всухую Читать дальше 23 февраля 2026
А вы знали, что Кинг снялся в фильме с 5,8 на IMDb? Один из лучших его романов испоганили от начала до конца А вы знали, что Кинг снялся в фильме с 5,8 на IMDb? Один из лучших его романов испоганили от начала до конца Читать дальше 21 февраля 2026
«Грозовой перевал» сама создательница считала провалом: после выхода «Дьявольской книги» не написала ни строчки «Грозовой перевал» сама создательница считала провалом: после выхода «Дьявольской книги» не написала ни строчки Читать дальше 19 февраля 2026
Украл у Стругацких и собрал $2,9 млрд: из-за Пандоры и «синих морд» в России выписали ордер на арест Кэмерона Украл у Стругацких и собрал $2,9 млрд: из-за Пандоры и «синих морд» в России выписали ордер на арест Кэмерона Читать дальше 23 февраля 2026
Вначале любопытно — за что этому фильму поставили зрители 7,9? А потом понятно на все 100% Вначале любопытно — за что этому фильму поставили зрители 7,9? А потом понятно на все 100% Читать дальше 23 февраля 2026
Хайп не помог: кассовую битву в США выиграл мультфильм — «Грозовой перевал» уступил, несмотря на $59,5 млн сборов Хайп не помог: кассовую битву в США выиграл мультфильм — «Грозовой перевал» уступил, несмотря на $59,5 млн сборов Читать дальше 23 февраля 2026
Джокер и Ганнибал не прошли отбор: найден самый правдоподобный психопат в кино — ради этого эксперты пересмотрели 400 фильмов Джокер и Ганнибал не прошли отбор: найден самый правдоподобный психопат в кино — ради этого эксперты пересмотрели 400 фильмов Читать дальше 23 февраля 2026
«Тяжелей всего на свете»: самая сложная роль Тома Харди – не у Нолана и даже не в «Табу» (актер боялся опозориться) «Тяжелей всего на свете»: самая сложная роль Тома Харди – не у Нолана и даже не в «Табу» (актер боялся опозориться) Читать дальше 22 февраля 2026
«В природе бывает страшнее, чем в кино»: климатолог Пестрякова — о катаклизмах, которые стоило бы показать в фильмах-катастрофах «В природе бывает страшнее, чем в кино»: климатолог Пестрякова — о катаклизмах, которые стоило бы показать в фильмах-катастрофах Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше