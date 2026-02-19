Со звездами «Властелина», «Престолов» и «Поттера»: лучшая экранизация Пушкина из Европы — не сказка

Если вы думаете, что экранизировать Пушкина за границей — дело гиблое, то вы просто не видели «Онегина» 1999 года. Британцы взяли роман в стихах, который у нас в школе проходят, наняли будущего Волан-де-Морта и эльфийскую принцессу, приехали в Питер на натуру и сняли кино, которое до сих пор одни считают лучшей экранизацией, а другие — кощунством над классикой.

Третьих, судя по кассовым сборам, просто не нашлось. Режиссёром выступила Марта Файнс. Для неё это был полнометражный дебют, и она поступила мудро: позвала старшего брата. Рэйф Файнс к тому моменту уже был звездой после «Списка Шиндлера», но до образа лорда Волан-де-Морта и ролей в «Отеле „Гранд Будапешт“» ещё оставалось время.

Его Онегин получился умным, холодным, уставшим от жизни и при этом способным на внезапные вспышки страсти, которые он сам же и гасит. Татьяну Ларину сыграла Лив Тайлер. Дочь Стивена Тайлера из Aerosmith и звезда «Властелина колец» в роли русской уездной барышни — звучит как авантюра.

Но Тайлер справилась так, что получила «Золотого Овена» от Русской гильдии кинокритиков за лучшую женскую роль в зарубежном фильме. Её Татьяна — не хрестоматийная девочка с книжкой, а живая, тонкая и интересная.

Компанию им составила Лина Хиди. Задолго до того, как стать Серсеей Ланнистер в «Игре престолов», она сыграла Ольгу Ларину — ветреную, живую, полную противоположность старшей сестре.

Съёмки проходили в том числе в Санкт-Петербурге. Для британского кино конца 90-х это был вызов: постсоветская Россия ещё не превратилась в туристическую мекку, а реквизит и натуру приходилось искать с боем. Но результат того стоил — кадры с Невой, старыми усадьбами и зимними пейзажами получились настолько атмосферными, что сам Пушкин, кажется, остался бы доволен.

Фильм номинировали на BAFTA как лучший британский фильм года. Марта Файнс получила приз за режиссуру на Токийском кинофестивале. Критики встретили картину сдержанно: на Rotten Tomatoes у неё 48% свежести, на IMDb 6.8 баллов и «смешанные отзывы».

В прокате фильм собрал смешные 200 тысяч долларов при бюджете в 14 миллионов. Коммерческий провал, если смотреть по цифрам. Но зрители, особенно русскоязычные, разделились на два лагеря. Одни ругают фильм за иностранный язык, за вольное обращение с оригиналом. Другие — и их немало — считают эту экранизацию лучшей из всех возможных. И вот за что.

Во-первых, за актёрскую игру. Рэйф Файнс умудряется показать страсть буквально без единого поцелуя, играя глазами, как умел Олег Янковский. Во-вторых, за человечность. В версии Файнсов нет однозначных злодеев и жертв. Онегин — не циничный мерзавец, а умный, глубокий человек, который не нашёл себе места. Татьяна — не хрестоматийный идеал, а живая женщина, разрывающаяся между чувством и долгом.

«Онегин» Марты Файнс — кино не для всех, но если вам интересно увидеть Пушкина глазами европейцев, которые вложили в экранизацию не только деньги, но и душу, — пропускать нельзя.