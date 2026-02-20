Японцы назвали самое популярное аниме зимы 2026-го: из 670 тысяч его выбрало большинство – и это не «Магическая битва»

Ну что, друзья, пришло время подводить первые серьезные итоги зимнего аниме-сезона. Пока зрители по всему миру спорят о том, какое шоу достойно звания главного хита, японские телезрители уже вынесли свой вердикт.

И, судя по всему, борьбы не получилось – у них безоговорочный и очень обаятельный лидер, который оставил главных конкурентов далеко позади.

Специалисты TVS Regza изучили статистику просмотров, собранную с более чем 670 тысяч японских телевизоров, и выяснили, что бесспорным флагманом нынешнего сезона является второй сезон «Провожающей в последний путь Фрирен». Эльфийка с очаровательными ушами собрала у экранов максимальную аудиторию, оставив конкурентов далеко позади.

На второй строчке рейтинга закрепился третий сезон «Магической битвы», однако даже у него показатели скромнее – хитовое продолжение про Итадори и компанию смотрят почти в два раза меньше японцев, чем приключения путешественницы Фрирен.

Что касается новинок, то здесь пальма первенства досталась обладателю самого длинного названия сезона – «Бывший герой, которого прозвали неудачником и выгнали из дома, решил жить самостоятельно». Видимо, японцев подкупают истории про перезагрузку жизни и уютный быт.

