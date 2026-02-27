Оповещения от Киноафиши
Фанаты «Невского» ошибку в истории Фомы не прощают 4 года: тревожный звонок перед выходом 8 сезона

27 февраля 2026 10:20
Надо же было НТВ так бездарно опозориться.

В истории российского сериального кино есть провалы, которые зрители прощают, и провалы, которые не забудут никогда. К последним, судя по всему, относится «воскрешение» Фомы в пятом сезоне «Невского».

31 января будет четыре года после смерти в кавычках, а этот сюжетный ход до сих пор считается символом сценарной лени и неуважения к аудитории, которую создатели так и не смогли объяснить.

Идеальное завершение истории, которое изваляли в грязи

Всё началось с того, что у персонажа Дмитрия Паламарчука в конце третьего сезона была безупречная, трагичная и логичная точка. Его история получила эмоциональное завершение, после которого возвращение казалось кощунственным.

Фанаты «Невского» ошибку в истории Фомы не прощают 4 года: тревожный звонок перед выходом 8 сезона

Но съёмочная группа, поддавшись, видимо, ностальгии фанатов или давлению продюсеров, решила вернуть популярного героя. Обещая в анонсах гениальное объяснение, они возбудили у зрителей любопытство: как же человек, чья смерть была показана так однозначно, сможет вернуться?

Фанаты «Невского» ошибку в истории Фомы не прощают 4 года: тревожный звонок перед выходом 8 сезона

Верьте на слово

И тут случилось самое обидное: никакого объяснения не последовало. Фома просто появился в кадре, бросил фразу «Я всё объясню потом» — и тишина. «Потом» так и не наступило. Никакой предыстории, флешбэков, логической цепочки.

Зрителям, которые месяцами ломали голову над возможными вариантами (двойник, подстроенная смерть, свидетель защиты), не дали внятного ответа. В реалистичном, почти бытовом боевике, каким был «Невский», такой финт сценаристов сочли оскорбительным.

Фанаты «Невского» ошибку в истории Фомы не прощают 4 года: тревожный звонок перед выходом 8 сезона

Почему это «воскрешение» — всё равно ляп

Да, придирчивые фанаты могут возразить: «Его же не воскрешали, его почти убили один раз, а во второй раз он подставил двойника!»

Если ключевой поворот судьбы главного героя не показан и не рассказан, а лишь угадывается по обрывкам диалогов — это грубейший сценарный просчёт. В том же «Шерлоке» от BBC на разбор теорий о воскрешении Холмса потратили целую серию. В «Невском» таким не утруждаются и это пугает, ведь в 8 сезоне нам придется наблюдать за воскрешением Паши Семенова.

Фанаты «Невского» ошибку в истории Фомы не прощают 4 года: тревожный звонок перед выходом 8 сезона

Зритель не должен собирать критически важные детали сюжета по крупицам из интервью актёров или строить теории. Его работа — смотреть, а работа сценаристов — объяснять. История с Фомой — это хрестоматийный пример того, как слепая любовь к персонажу может убить уважение к истории.

Фанаты «Невского» ошибку в истории Фомы не прощают 4 года: тревожный звонок перед выходом 8 сезона

Создатели пошли на поводу у части аудитории и пожертвовали внутренней логикой мира ради сиюминутного хайпа. Похожая беда может случиться и в новом сезоне, сомнительно, что сценаристы будут сильно утруждать себя и в этот раз.

Скажите «спасибо» Васильеву: 8 сезон «Невского» задержится — сроки уже провалены, придется запасаться терпением.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
