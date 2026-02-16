Оповещения от Киноафиши
Смотреть тем, кто не любит детей: британцы сняли сериал по "Повелителю мух" – злодея играет Драко Малфой

16 февраля 2026 15:58
Роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух» экранизировали трижды — но всё это были полнометражные фильмы. Удивительно, что за 70 лет с момента публикации книги никто не догадался снять сериал.

BBC исправили это упущение: в феврале 2026-го на платформе iPlayer вышла четырёхсерийная адаптация, где каждый часовой эпизод посвящён одному из главных героев.

По сюжету группа мальчишек оказывается на необитаемом острове после авиакатастрофы. Взрослых нет. Поначалу дети пытаются организоваться — выбирают лидера, строят укрытия, поддерживают сигнальный костёр. Но очень скоро цивилизованность слетает, как шелуха. Джек, главный антагонист, сколачивает собственное племя, которое скатывается в дикарство, ритуальные пляски и охоту — уже не только на свиней. История заканчивается плохо. Тем, кто верит в детскую невинность, лучше не смотреть.

За проектом стоят серьёзные имена. Сценарий написал Джек Торн — автор пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя» и один из создателей «Переходного возраста», одного из лучших оригинальных сериалов Netflix. Режиссёр — Марк Мунден, ветеран британского телевидения. К музыке приложил руку Ханс Циммер.

Но главная интрига — в касте. Роль Джека, антагониста, который превращает выживших после авиакатастрофы мальчишек в дикое племя, досталась 14-летнему Локсу Пратту. Для него это всего вторая крупная работа. Первая — Драко Малфой в грядущем перезапуске «Гарри Поттера» от HBO, о чём студия объявила в июне 2025-го.

Получается, что «Повелитель мух» — возможность заранее посмотреть, каким будет новый Малфой. И судя по отзывам, Пратт справляется.

Критики уже называют его «восходящей звездой», а сам сериал — «первоклассным примером правильной адаптации». На Rotten Tomatoes у проекта 80% положительных рецензий.

В интервью журналу 1883 Пратт рассказал, что его привлекает возможность показать уязвимость за внешней бравадой — и в Джеке, и в Драко.

«В новом сериале вы увидите Малфоя дома, — говорит актёр. — Там есть сцены, которые дают понять, какой он на самом деле. Как и в "Повелителе мух", мне дали свободу исследовать персонажа».

Фото: Legion-Media
Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
