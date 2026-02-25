Посмотрела десятки детективов, но эти 3 – лучшее, что нашла за последнее время: №2 снят по книгам Роулинг

У всех оценки стартуют от 7.1, а сюжеты цепляют так, что срочно хочется обсудить.

Признаюсь, я давно подсела на детективы и пересмотрела уже почти всё. И вот когда очевидные хиты, которые все советуют, закончились, пришлось искать проекты, о которых реже говорят.

И знаете, нашла три настоящих бриллианта. Они не так часто на слуху, но у всех отличные рейтинги, и каждый из них я бы пересмотрела еще раз.

Одни попали ко мне случайно, другие искала специально по вайбу любимого «Моста». Объединяет их одно – атмосфера, которая цепляет с первых минут и не отпускает до самых титров.

Если вы тоже устали от однотипных детективов и хочется чего-то свежего, эта подборка для вас.

«Перевал» (2018-2023)

Кинопоиск: 7.9 | IMDb: 8.0

Очень напоминает «Мост» по вайбу. Преступления происходят ровно на границе Австрии и Германии, поэтому расследуют их комиссары из двух стран. Мрачные Альпы, изощренный злодей в первом сезоне и полное погружение с первых минут гарантированы.

«Страйк» (2017)

Кинопоиск: 8.0 | IMDb: 7.9

Экранизация детективов Роулинг про частного сыщика Корморана Страйка. Очень зашел весь этот британский дух, красивые пейзажи и запутанные дела, в которых теряешься вместе с героями. Отдельный плюс – харизматичная парочка сыщиков и атмосферный саундтрек.

«Амстердам: город грехов» (2019-2020)

Кинопоиск: 7.1 | IMDb: 7.3

Деревенский коп переезжает в Амстердам восьмидесятых. Неон, нуар, социальные реалии того времени и отличный юмор. Сериал интересный, смотрится легко. А какая там шикарная патологоанатом!

Правда, есть нюанс с сюжетом, о котором часто упоминают и на IMDb, и на Кинопоиске:

«Сюжет не без косяков, конечно, но герои настолько человечные и трогательные, что это перекрывает всё. Я бы и второй сезон глянул»,

«Возможно, финальные серии и нужно было бы сделать более эффектными. Но та откровенность, с которой голландские кинематографисты затронули очевидно болезненные политические темы прошлого, меня приятно порадовала».

Но проект все равно достойный! Кстати, ранее мы делились еще одной занятной подборкой: Эти 5 громких премьер 2026 уже смотрят дома — в кино идти не обязательно: в «цифре» есть хоррор, боевик и даже байопик