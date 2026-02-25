Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Посмотрела десятки детективов, но эти 3 – лучшее, что нашла за последнее время: №2 снят по книгам Роулинг

Посмотрела десятки детективов, но эти 3 – лучшее, что нашла за последнее время: №2 снят по книгам Роулинг

25 февраля 2026 21:50
Кадры из сериалов «Перевал» и «Страйк»

У всех оценки стартуют от 7.1, а сюжеты цепляют так, что срочно хочется обсудить.

Признаюсь, я давно подсела на детективы и пересмотрела уже почти всё. И вот когда очевидные хиты, которые все советуют, закончились, пришлось искать проекты, о которых реже говорят.

И знаете, нашла три настоящих бриллианта. Они не так часто на слуху, но у всех отличные рейтинги, и каждый из них я бы пересмотрела еще раз.

Одни попали ко мне случайно, другие искала специально по вайбу любимого «Моста». Объединяет их одно – атмосфера, которая цепляет с первых минут и не отпускает до самых титров.

Если вы тоже устали от однотипных детективов и хочется чего-то свежего, эта подборка для вас.

«Перевал» (2018-2023)

Посмотрела десятки детективов, но эти 3 – лучшее, что нашла за последнее время: №2 снят по книгам Роулинг

Кинопоиск: 7.9 | IMDb: 8.0

Очень напоминает «Мост» по вайбу. Преступления происходят ровно на границе Австрии и Германии, поэтому расследуют их комиссары из двух стран. Мрачные Альпы, изощренный злодей в первом сезоне и полное погружение с первых минут гарантированы.

«Страйк» (2017)

Посмотрела десятки детективов, но эти 3 – лучшее, что нашла за последнее время: №2 снят по книгам Роулинг

Кинопоиск: 8.0 | IMDb: 7.9

Экранизация детективов Роулинг про частного сыщика Корморана Страйка. Очень зашел весь этот британский дух, красивые пейзажи и запутанные дела, в которых теряешься вместе с героями. Отдельный плюс – харизматичная парочка сыщиков и атмосферный саундтрек.

«Амстердам: город грехов» (2019-2020)

Посмотрела десятки детективов, но эти 3 – лучшее, что нашла за последнее время: №2 снят по книгам Роулинг

Кинопоиск: 7.1 | IMDb: 7.3

Деревенский коп переезжает в Амстердам восьмидесятых. Неон, нуар, социальные реалии того времени и отличный юмор. Сериал интересный, смотрится легко. А какая там шикарная патологоанатом!

Правда, есть нюанс с сюжетом, о котором часто упоминают и на IMDb, и на Кинопоиске:

«Сюжет не без косяков, конечно, но герои настолько человечные и трогательные, что это перекрывает всё. Я бы и второй сезон глянул»,

«Возможно, финальные серии и нужно было бы сделать более эффектными. Но та откровенность, с которой голландские кинематографисты затронули очевидно болезненные политические темы прошлого, меня приятно порадовала».

Но проект все равно достойный! Кстати, ранее мы делились еще одной занятной подборкой: Эти 5 громких премьер 2026 уже смотрят дома — в кино идти не обязательно: в «цифре» есть хоррор, боевик и даже байопик

Фото: Кадры из сериалов «Перевал»,«Страйк»,«Амстердам: город грехов»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Читать дальше 3 марта 2026
30 лучших сериалов на Netflix прямо сейчас назвал New York Times: выбрал 7, которые в России видело 1,5 человека 30 лучших сериалов на Netflix прямо сейчас назвал New York Times: выбрал 7, которые в России видело 1,5 человека Читать дальше 3 марта 2026
Рейтинг 7+ на IMDb, а впечатлений — на все 10: посмотрела лучшие сериалы про пришельцев — и только эти 3 засели в голове навсегда Рейтинг 7+ на IMDb, а впечатлений — на все 10: посмотрела лучшие сериалы про пришельцев — и только эти 3 засели в голове навсегда Читать дальше 2 марта 2026
5 зарубежных сериалов 2025 года с оценкой 7.4+: о них говорили мало, а зря – не отпускают до самых титров 5 зарубежных сериалов 2025 года с оценкой 7.4+: о них говорили мало, а зря – не отпускают до самых титров Читать дальше 2 марта 2026
3 зарубежных сериала я готова пересматривать вечно: цепляют с первой серии, а рейтинги на IMDb у всех 8+ 3 зарубежных сериала я готова пересматривать вечно: цепляют с первой серии, а рейтинги на IMDb у всех 8+ Читать дальше 2 марта 2026
Пока не глянешь финал – не уснешь: 3 британских детектива не дадут расслабиться до самых титров (в №2 сыграл Декстер) Пока не глянешь финал – не уснешь: 3 британских детектива не дадут расслабиться до самых титров (в №2 сыграл Декстер) Читать дальше 28 февраля 2026
Не растянули на 10 сезонов: 3 коротких сериала, которые я посмотрела залпом и вам советую Не растянули на 10 сезонов: 3 коротких сериала, которые я посмотрела залпом и вам советую Читать дальше 28 февраля 2026
Обожаю ситкомы, но лишь эти 5 готова смотреть вечно: без «Друзей» и «Теории большого взрыва» – но с оценками 8.2+ Обожаю ситкомы, но лишь эти 5 готова смотреть вечно: без «Друзей» и «Теории большого взрыва» – но с оценками 8.2+ Читать дальше 27 февраля 2026
Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Читать дальше 3 марта 2026
Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Кодзима «глянул 4 фильма в полете» и остался в восторге: «Магической битве» не удивлена, а еще 3 беру на заметку Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше