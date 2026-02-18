Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Новости 10 лучших русских криминальных сериалов: круче ничего не сняли до сих пор

18 февраля 2026 18:13
Русский криминал на экране — это отдельный жанр, который мы полюбили ещё в девяностые.

Помните, как вся страна прилипала к телевизору, когда показывали "Бригаду" или "Бандитский Петербург"? Эти сериалы смотрели все — от студентов до бабушек. И неудивительно: там была настоящая жизнь, понятные герои и сюжеты, от которых невозможно оторваться. С тех пор прошло немало лет, появились новые проекты, но старая школа до сих пор держит марку. Мы собрали для вас 10 лучших русских криминальных сериалов — тех, что стали классикой и которые пересматривают до сих пор.

Что интересно: многие из этих сериалов снимались на скромные по западным меркам бюджеты, но цепляли зрителя так, что никакой Голливуд рядом не стоял. Секрет простой — живые истории и актёры, которым веришь. Саша Белый из "Бригады" стал народным героем, а фразы из "Бандитского Петербурга" разошлись на цитаты.

Конечно, у каждого свой любимчик в этом списке. Кто-то до сих пор пересматривает "Глухаря", кто-то фанатеет от "Мажора", а кто-то считает, что лучше "Ликвидации" ничего не сняли. А какой криминальный сериал вы бы поставили на первое место?

Альбина Тагзиева
Альбина Тагзиева
