Не растянули на 10 сезонов: 3 коротких сериала, которые я посмотрела залпом и вам советую

В них всего по 8 серий, а обсуждать хочется еще несколько дней.

Если вы, как и я, любите сериалы, которые не длятся вечно, а аккуратно укладываются в пару-тройку вечеров, то вы по адресу. В этой подборке я объединила три истории, которые почему-то обходят стороной в популярных рекомендациях, а зря.

Каждая из них цепляет, заставляет думать и не отпускает до самых титров. В каждой из них по 8 серий, а о сюжетах расскажу дальше.

«Хорошая американская семья» (2024)

Кинопоиск: 7.3; IMDB: 6.7

Образцовая американская семья удочеряет восьмилетнюю девочку с редкой формой карликовости. Но идиллия рушится, когда приемные родители начинают подозревать: их новая дочь – вовсе не ребенок, а взрослая женщина с опасными намерениями.

Сериал разделен на две части: сначала мы видим историю глазами семьи, а затем уже самой «девочки». Чья версия ближе к правде – решать вам.

«Под мостом» (2024)

Кинопоиск: 6.8; IMDB: 7.2

Канада, 1997 год. Четырнадцатилетняя Рина Вирк из строгой индийской семьи сбегает в компанию уличных девчонок, где царят свои жестокие законы.

Попытка дать отпор местной главарше заканчивается трагедией – Рину находят мертвой под мостом. Сериал основан на реальных событиях, которые потрясли страну и привели к пожизненным срокам для несовершеннолетних убийц.

«Защищая Джейкоба» (2020)

Кинопоиск: 7.5; IMDB: 7.7

В тихом городке убивают одноклассника Джейкоба. Он типичный замкнутый подросток, который и мухи не обидит. Но так уж выходит, что все улики указывают как раз на паренька.

И теперь его отец, помощник окружного прокурора, всю жизнь ловивший преступников, вынужден выбирать: остаться на стороне закона или защищать своего сына любой ценой.

