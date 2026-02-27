В восторге от 2 сезона «Аркейн»? Топ-5 проектов, ничем не уступающих самому дорогому мультсериалу Нетфликс

9 ноября вышел долгожданный второй сезон мультсериала «Аркейн», одного из самых успешных анимационных проектов последних лет. Этот шедевр, основанный на вселенной «League of Legends», уже захватил сердца миллионов зрителей по всему миру.

На создание двух сезонов по девять серий потратили 250 миллионов долларов, и потому «Аркейн» отличается уникальной графикой, сложными персонажами и мощным, эмоциональным сюжетом. Однако фанатов ждет и грустная новость: второй сезон станет финальным, закрывая историю полюбившихся героев. Но не стоит отчаиваться, ведь мир анимации велик и полон достойных альтернатив. Предлагаем подборку из пяти мультсериалов, которые ничуть не уступают «Аркейн» по уровню эпика.

Этот анимационная антология, в которой вы увидите самые безумные сюжеты и самые новые виды анимации. Каждый эпизод — отдельная история с уникальной стилистикой, рассказывающей об альтернативном будущем или прошлом. В одном из эпизодов советские солдаты сражаются с монстрами в Сибири, в другом йогурт обретает сознание и захватывает планету. Сериал поднимает актуальные темы ИИ, человеческой природы и, конечно, любви.

Кадр из сериала «Любовь, смерть и роботы»

Это амбициозный российский проект в жанре киберпанка, который с успехом сочетает элементы славянской мифологии и высоких технологий. Сериал рассказывает о будущем России, где технологический прогресс соседствует с древними духами и магией. Для фанатов «Аркейн» и «Трех богатырей» это настоящая находка.

Кадр из сериала «Киберслав»

3. «Ведьмак: Кошмар волка»

Этот анимационный фильм, основанный на вселенной «Ведьмака», но без Геральта, Йеннифер и Цири. История рассказывает о молодости Весемира — наставника Геральта до того, как тот стал седым стариком. История полна динамичных сцен, тайн и тяжелых моральных выборов, что делает ее отличным выбором для любителей темного фэнтези. Красивая анимация и жестокий, реалистичный мир делают этот мультфильм близким по духу «Аркейн».

Кадр из сериала «Ведьмак: Кошмар волка»

Мрачное фэнтези о древнем клане охотников на вампиров, пытающихся спасти мир от Дракулы. Главный злодей в сериале сошел с ума из-за убийства возлюбленной и поклялся отомстить всей планете. В центре готического мультфильма — сложные отношения персонажей и философские вопросы, что придает истории дополнительный вес. Внимание к деталям, красочные пейзажи и динамические сцены боев наверняка придутся по душе фанатам «Аркейн».

Кадр из сериала «Кастлвания»

Этот мультсериал — необычное сочетание игровых и мультипликационных вселенных. 15 серий грядущей новинки будут рассказывать об игровых тайтлах, популярных у обладателей консолей и ПК-геймеров. За проект отвечают создатели «Любовь, смерть и роботы», и проект является одним из самых ожидаемых в 2025 году.