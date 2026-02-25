За 8 лет до выхода «Магической битвы» прибыло еще более крутое аниме: даже Сатору Годжо взвизгнул бы при его просмотре

За восемь лет до мирового успеха «Магической битвы» стриминговая платформа Netflix представила один из своих самых мрачных и бескомпромиссных аниме-проектов. Речь идёт о сериале «Человек-дьявол: Плакса» (или «Плакса-дьяволенок»), выпущенном 5 января 2018 года.

Эта работа не только бросила вызов привычным границам жанра, но и чётко обозначила готовность платформы инвестировать в сложное, взрослое аниме, не предназначенное для детской аудитории. И уж поверьте, оно ничуть не уступает истории Годжо, Итадори и компании.

Сюжет аниме

Сценарий основан на классической манге Го Нагаи «Человек-дьявол», созданной ещё в 1972 году. Режиссёр Масааки Юаса и студия Science Saru не просто адаптировали, а радикально переосмыслили исходный материал, перенеся действие в современность.

Сериал исследует жестокость, социальный фанатизм, проблемы идентичности и то, как массовая истерия разъедает общество изнутри. Главный герой, школьник Акира Фудо, после посещения странной вечеринки в ночном клубе сталкивается с древней расой демонов.

В результате трагических событий он сливается с могущественным демоном Амоном, сохраняя человеческое сердце, но обретая чудовищную силу. Вместе со своим загадочным другом Рё Асукой Акира оказывается в эпицентре конфликта, который быстро перерастает в глобальную угрозу существованию человечества.

Сходство налицо

Сюжет, конечно, напоминает нам арку Юдзи Итадори, проглотившего палец Суккуны, велиго мага, ставшего королем проклятий. Визуальный стиль сериала стал одной из его самых ярких особенностей. Анимация Юасы динамична и экспрессивна: она свободно переходит от гротескной пластики к шокирующему гиперреализму в сценах насилия.

Netflix выпустил проект без цензурных ограничений, что позволило авторам в полной мере использовать графические сцены и откровенность не просто для шокирования подростков, а как инструмент для создания интенсивного, неудобного, но интересного высказывания.

Риск платформы оправдался. «Плакса-дьяволенок» получил признание критиков и зрителей, продемонстрировав мировой аудитории, что аниме может быть формой серьёзного, философского и социально острого искусства.

Можно сказать, что старший брат повлиял на то, чтобы другие взрослые аниме увидели свет, косвенно подтолкнув японцев к смелым экспериментам. Несмотря на то что сюжет сериала завершён и продолжение не планируется, его наследие как эталона мрачного, бескомпромиссного аниме остаёется актуальным.

