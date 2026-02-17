Фанатам "Прослушки" – обязательно: забытый криминальный мини-сериал до сих пор смотрится на одном дыхании

На Кинопоиске у сериала крепкие 7.9 из 10, но его почти никто не видел.

Если вы пересматривали «Прослушку» и думаете, что ничего подобного больше не найти — есть хорошие новости. За два года до её премьеры тот же Дэвид Саймон снял для HBO шестисерийный мини-сериал, который стал прототипом будущего шедевра. Называется «На углу», и о нём почти никто не помнит.

Сериал вышел в 2000 году и получил «Эмми» как лучший мини-сериал. В основе — документальная книга Саймона и Эда Бёрнса о жизни одной семьи из Западного Балтимора, разрушенной наркотиками. Отец — бывший представитель среднего класса, скатившийся в зависимость. Мать — тоже. Их сын-подросток пытается выжить между школой и улицей, где торговля наркотиками — самый быстрый способ заработать.

Фанаты «Прослушки» узнают здесь многое: и Балтимор, и интонацию, и даже актёров. В кадре — Кларк Питерс, Лэнс Реддик, Кори Паркер Робинсон, Роберт Ф. Чу, Делани Уильямс. Все шесть эпизодов поставил Чарльз С. Даттон.

По визуальной жёсткости «На углу» даёт фору даже «Прослушке» — зернистая картинка, никакой сентиментальности, закадровый голос Даттона и интервью с реальными прототипами героев, которые не дают забыть, что всё это было на самом деле. Саймон, бывший криминальный репортёр Baltimore Sun, здесь впервые отточил тот метод, который позже принёс «Прослушке» статус одного из главных сериалов в истории американского телевидения.