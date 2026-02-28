Не хватило «Переходного возраста»? 19 марта в России выходит детективный триллер – в главной роли «отец Джейми»

В марте 2025-го вышел сериал «Переходный возраст». Эта четырехсерийная британская драма от Netflix за 11 дней собрала 66,3 млн просмотров. А уже через 3 недели счетчик перевалил за 96,7 млн.

Таким образорм проект быстро попал в топ-10 самых популярных англоязычных сериалов Netflix. Если упустили, то вот кратко: это про 13-летнего Джейми, которого обвиняют в жестоком убийстве одноклассницы.

Но сериал интересен не тем, кто это сделал, а тем, почему. Создатели копнули глубоко: буллинг, интернет, токсичная маскулинность, детские травмы. В общем, разобрали подростковую жестокость на винтики.

И тут приятная новость. Стивен Грэм, который играет отца Джейми, снялся в новом фильме под названием «На цепи». Это психологический детектив, и 19 марта он выходит в российский прокат.

В центре сюжета опять проблемный подросток. Его зовут Томми, он живет в свое удовольствие и в ус не дует. Пока однажды не просыпается в подвале загородного дома с... цепью на шее.

Похитители – странноватая семья, которая решила, что полиция и тюрьма таких не исправят, и взяла воспитание в свои руки. Методы у них жесткие, игры психологические, а условие простое: хочешь жить – меняйся.

Вместе с Грэмом в фильме снялись Андреа Райзборо (ее могли запомнить по «Великой») и Энсон Бун («Гангстерленд»). Режиссер Ян Комаса, тот самый, который снял «Тело Христово».

Вместе с Грэмом в фильме снялись Андреа Райзборо (ее могли запомнить по «Великой») и Энсон Бун («Гангстерленд»). Режиссер Ян Комаса, тот самый, который снял «Тело Христово».

Так что если любите детективы, где до конца непонятно, кто тут жертва, а кто монстр, 19 марта можете смело планировать поход в кино.