Самый ненавидимый персонаж «Игры престолов» не родился монстром: один неверный выбор превратил Джоффри в садиста

«Приветствуйте его величество — Джоффри из дома Баратеонов и Ланнистеров». Эти слова до сих пор вызывают мурашки у фанатов «Игры престолов». За королевским титулом скрывался персонаж, чье имя стало синонимом садизма и жестокости. Но как так вышло, что один ребенок вырос монстром, а его брат Томмен — мягким и безобидным?

Серсея Ланнистер с детства внушала старшему простые истины: король не просит — он приказывает, слова правят миром, а жалость — удел слабаков. Она приняла выбор: сделать из сына инструмент собственной власти.

Когда Джоффри проявлял жестокость, мать не осуждала, а мягко направляла. В четвертом сезоне есть показательный момент: во время пира, где Джоффри унижает Тириона, камера ловит лицо Серсеи. Она наслаждается зрелищем ничуть не меньше сына.

Ученые говорят, что садистские наклонности формируются на стыке генов и воспитания. Джоффри получил от матери предрасположенность, а Серсея щедро поливала этот росток удобрениями из лжи, цинизма и вседозволенности. Может, несколько месяцев психотерапии могли бы его излечить, но вселенная не предполагает таких методов.

Томмену повезло больше — к моменту его взросления мать была занята борьбой за власть и просто не успела вложить в него те же установки.

Показательна и реакция Джоффри на двух невест. Наивная Санса искренне боялась и становилась идеальной жертвой. Умная Маргери Тирелл мгновенно раскусила, что перед ней избалованный ребенок. Она не испугалась арбалета и проявила живой интерес, заглянув в душу садиста глубже, чем он сам мог.

Серсея вырастила монстра, который должен был стать ее продолжением. Но она забыла, что неконтролируемая власть в руках неокрепшей психики рано или поздно обернется против создателя. Джоффри казнил Неда Старка вопреки ее воле — и это был только первый звонок.

Если бы он выжил, мать первой ощутила бы на себе плоды своего воспитания. Но история распорядилась иначе: на свадебном пиру чаша с ядом оборвала жизнь тирана, избавив Вестерос от его жестокости.

