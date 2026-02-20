Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Самый ненавидимый персонаж «Игры престолов» не родился монстром: один неверный выбор превратил Джоффри в садиста

Самый ненавидимый персонаж «Игры престолов» не родился монстром: один неверный выбор превратил Джоффри в садиста

20 февраля 2026 17:55
Самый ненавидимый персонаж «Игры престолов» не родился монстром: один неверный выбор превратил Джоффри в садиста

В мире, где нет психотерапии, результат оказался предсказуемым.

«Приветствуйте его величество — Джоффри из дома Баратеонов и Ланнистеров». Эти слова до сих пор вызывают мурашки у фанатов «Игры престолов». За королевским титулом скрывался персонаж, чье имя стало синонимом садизма и жестокости. Но как так вышло, что один ребенок вырос монстром, а его брат Томмен — мягким и безобидным?

Серсея Ланнистер с детства внушала старшему простые истины: король не просит — он приказывает, слова правят миром, а жалость — удел слабаков. Она приняла выбор: сделать из сына инструмент собственной власти.

Когда Джоффри проявлял жестокость, мать не осуждала, а мягко направляла. В четвертом сезоне есть показательный момент: во время пира, где Джоффри унижает Тириона, камера ловит лицо Серсеи. Она наслаждается зрелищем ничуть не меньше сына.

Ученые говорят, что садистские наклонности формируются на стыке генов и воспитания. Джоффри получил от матери предрасположенность, а Серсея щедро поливала этот росток удобрениями из лжи, цинизма и вседозволенности. Может, несколько месяцев психотерапии могли бы его излечить, но вселенная не предполагает таких методов.

Самый ненавидимый персонаж «Игры престолов» не родился монстром: один неверный выбор превратил Джоффри в садиста

Томмену повезло больше — к моменту его взросления мать была занята борьбой за власть и просто не успела вложить в него те же установки.

Показательна и реакция Джоффри на двух невест. Наивная Санса искренне боялась и становилась идеальной жертвой. Умная Маргери Тирелл мгновенно раскусила, что перед ней избалованный ребенок. Она не испугалась арбалета и проявила живой интерес, заглянув в душу садиста глубже, чем он сам мог.

Серсея вырастила монстра, который должен был стать ее продолжением. Но она забыла, что неконтролируемая власть в руках неокрепшей психики рано или поздно обернется против создателя. Джоффри казнил Неда Старка вопреки ее воле — и это был только первый звонок.

Если бы он выжил, мать первой ощутила бы на себе плоды своего воспитания. Но история распорядилась иначе: на свадебном пиру чаша с ядом оборвала жизнь тирана, избавив Вестерос от его жестокости.

Ранее мы писали: Затишье перед бурей: фанаты ждут развязку «Рыцаря Семи Королевств» после шокирующей 5-й серии — вот когда выйдет финал

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этому сериалу уже 10 лет, но он ни капли не устарел: однажды победил даже «Игру престолов» — и все равно оказался забыт Этому сериалу уже 10 лет, но он ни капли не устарел: однажды победил даже «Игру престолов» — и все равно оказался забыт Читать дальше 23 февраля 2026
«Как вы вообще смеете?»: Кит Харрингтон спустя 6 лет пошел войной на всех, кто недоволен финалом «Игры престолов» «Как вы вообще смеете?»: Кит Харрингтон спустя 6 лет пошел войной на всех, кто недоволен финалом «Игры престолов» Читать дальше 25 февраля 2026
Из ада в разведку: звезда «Люцифера» возглавил секретную операцию в новом сериале CBS — пилот уже взял 80% на RT Из ада в разведку: звезда «Люцифера» возглавил секретную операцию в новом сериале CBS — пилот уже взял 80% на RT Читать дальше 25 февраля 2026
«Ушат фекалий на голову»! Финал «Рыцаря Семи Королевств» громят фанаты книг Мартина: пересмотрел с лупой и понял – люди бесятся зря «Ушат фекалий на голову»! Финал «Рыцаря Семи Королевств» громят фанаты книг Мартина: пересмотрел с лупой и понял – люди бесятся зря Читать дальше 24 февраля 2026
Сериал ждет долгая жизнь: HBO утвердил формат «Рыцаря Семи Королевств» — и вот сколько серий получит 2 сезон Сериал ждет долгая жизнь: HBO утвердил формат «Рыцаря Семи Королевств» — и вот сколько серий получит 2 сезон Читать дальше 24 февраля 2026
Самое интересное впереди: вот кто такой на самом деле Эгг из «Рыцаря Семи Королевств» — и здесь без драконов не обошлось Самое интересное впереди: вот кто такой на самом деле Эгг из «Рыцаря Семи Королевств» — и здесь без драконов не обошлось Читать дальше 24 февраля 2026
Как Купер Говард стал гулем? Фанаты «Фоллаута» нашли подсказку в 1-й серии 2-го сезона — одна случайная фраза выдала все Как Купер Говард стал гулем? Фанаты «Фоллаута» нашли подсказку в 1-й серии 2-го сезона — одна случайная фраза выдала все Читать дальше 24 февраля 2026
6-серийный хоррор со звездой «Очень странных дел» как глоток свежего воздуха — такого еще никто не снимал 6-серийный хоррор со звездой «Очень странных дел» как глоток свежего воздуха — такого еще никто не снимал Читать дальше 22 февраля 2026
Этот эпизод «Сверхъестественного» заставил рыдать самого Сэма Винчестера — он считает его лучшим Этот эпизод «Сверхъестественного» заставил рыдать самого Сэма Винчестера — он считает его лучшим Читать дальше 21 февраля 2026
«У нас мало денег»: «Рыцарь Семи Королевств» стоил в разы дешевле «Игры престолов» – угадаете, почему зрители не поняли подвоха? «У нас мало денег»: «Рыцарь Семи Королевств» стоил в разы дешевле «Игры престолов» – угадаете, почему зрители не поняли подвоха? Читать дальше 21 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше