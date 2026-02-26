Оповещения от Киноафиши
«Ожидайте неожиданного»: в Европе сняли достойную замену «Во все тяжкие» — в одном сериал даже превосходит оригинал

«Ожидайте неожиданного»: в Европе сняли достойную замену «Во все тяжкие» — в одном сериал даже превосходит оригинал

26 февраля 2026 11:40
26 февраля 2026 11:40

Малоизвестный проект способен приятно удивить.

Малоизвестный проект способен приятно удивить.

Есть такой голландский сериал — «Холландс Хоуп». Три сезона, 24 серии, скромные бюджеты и полное отсутствие звездных лиц. Но те, кто до него добираются, обычно заканчивают с одной мыслью: почему я не знал об этом раньше? Ведь это почти что «Во все тяжкие», только с голландскими пейзажами и совершенно неожиданным юмором.

Главный герой — судебный психиатр Фокке Августинус. Обычный мужик с дипломом и кабинетом, который вдруг получает в наследство от отца ферму в Гронингене. Приезжает, надеясь на тихую жизнь, а натыкается на местных дельцов, производящих запрещенные вещества прямо на его земле.

И тут понеслось. Постепенно Фокке втягивается в криминальные разборки, теряя остатки совести и обретая новых врагов. Сериал жонглирует жанрами: то это мрачная драма про моральное падение, то вдруг комедия положений с абсурдными диалогами.

«Ожидайте неожиданного»: в Европе сняли достойную замену «Во все тяжкие» — в одном сериал даже превосходит оригинал

Местный колорит добавляет шарма — ветряки, каналы и бесконечные луга, где среди мирных коров теперь прячут лаборатории. Создатели не боятся черного юмора и неожиданных поворотов.

Ожидайте неожиданного. Не бойтесь, а готовьтесь к худшему! Как уже было сказано, это своего рода голландские "Во все тяжкие", — говорят зрители.

На IMDb у сериала 7,9 балла, и в каждом отзыве мелькает сравнение с «Во все тяжкие»: некоторые даже утверждают, что сериал довольно быстро разгоняется и будто подсаживает на крючок. Первые эпизоды смотрятся охотнее, чем у оригинала.

Если соскучились по историям про то, как обычный человек скатывается в криминальное болото, но при этом не прочь посмеяться, — «Холландс Хоуп» ждет. Только приготовьтесь, что после него захочется пересмотреть и «Во все тяжкие».

Ранее мы писали: 5 незаезженных сериалов уже можно глянуть целиком: от 6 до 14 серий, а впечатлений хватит на недели вперед

Фото: Кадры из сериалов «Холландс Хоуп», «Во все тяжкие»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
