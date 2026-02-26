Без драконов, но с размахом «Игры престолов»: 3 дорогущих сериала, где каждая сцена как в кино

В эпоху стримингов битва за зрителя выигрывается не только сценарием, но и деньгами. Платформы вкладывают миллиарды в производство, чтобы их проекты выглядели дороже конкурентов и собирали армии фанатов. Apple TV+ в этой гонке занял особую позицию — здесь не экономят на визуале, звездах и размахе.

Мы собрали три сериала, чьи бюджеты заставляют присвистнуть даже видавших виды киноманов. И нет, «Игры престолов» в списке не будет.

«Монарх: Наследие монстров» (2023)

Apple не любит отчитываться о тратах, но инсайды и слова создателей позволяют кое-что понять. Шоураннер Крис Блэк прямо говорил, что студия выделила «щедрые ресурсы» — делать дешевую версию «Годзиллы» было нельзя, визуал должен был тягаться с полным метром.

Точную сумму не называли, но масштаб чувствуется: съемки в павильонах Праги, натурные локации в Исландии и гонорары Курта Рассела с детьми. Это явно не эконом-вариант.

«Видеть» (2019)

Сериал с Джейсоном Момоа в роли слепого воина в антиутопии стал одним из первых флагманов Apple TV+. Еще в 2019 году писали, что бюджет первых двух серий перевалил за миллиард рублей, а позже подтвердилась цифра в 15 миллионов долларов за эпизод.

Три сезона — и общая сумма перешагнула за 360 миллионов. Очевидно, что за столь сложную работу Момоа досталась в качестве гонорара солидная часть общего бюджета.

«Основание» (2021)

Космическая опера по Азимову обошлась Apple в астрономические суммы. Первый сезон, по разным данным, стоил от 45 до 50 миллионов долларов — уровень финальных сезонов «Игры престолов».

Съемки в Ирландии, на Мальте, Канарских островах, тонны графики и Джаред Харрис в главной роли. Второй сезон делали в Праге с тем же размахом , а третий в 2024-м чуть не заморозили из-за бюджета — хотели срезать расходы. Что только подтверждает: космос стоит дорого.

