Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Каждую серию «Рыцаря Семи Королевств» глянуло 13 млн человек: сериал уже продлили на 2-й сезон – вот что известно

Каждую серию «Рыцаря Семи Королевств» глянуло 13 млн человек: сериал уже продлили на 2-й сезон – вот что известно

26 февраля 2026 12:20
Каждую серию «Рыцаря Семи Королевств» глянуло 13 млн человек: сериал уже продлили на 2-й сезон – вот что известно

Рассказываем, о чем будет сюжет, и когда ждать премьеру.

Первый сезон «Рыцаря Семи Королевств» неожиданно для многих стал лучшим спин-оффом «Игры престолов». Да-да, камерные приключения странствующего рыцаря Дункана и его маленького оруженосца Эгга зашли зрителям куда больше эпичных битв «Дома Дракона».

Цифры это подтверждают – «Рыцарь» получил 8.9 на IMDb, в то время как у «Дома Дракона» 8.3 балла. Более того, HBO посчитал и выяснил, что каждый эпизод смотрят более 13 млн человек, из-за чего проект попал в тройку самых успешных у телеканала, наравне с «Одни из нас» и все тем же «Домом дракона».

Каждую серию «Рыцаря Семи Королевств» глянуло 13 млн человек: сериал уже продлили на 2-й сезон – вот что известно

Пока сериал выходил, на IMDb зрители то и дело писали, с каким нетерпением ждут новых серий:

«Не могу дождаться продолжения и верю, что это станет шедевром»,

«Я просто не могу дождаться следущей недели»,

«Очень хороший сюжет. Так жду следующий эпизод».

Разумеется, канал уже заявил о втором сезоне. Он будет основан на повести «Присяжный рыцарь» (или «Верный меч»). По сюжету Дунк и Эгг поступают на службу к обедневшему рыцарю Юстасу Осгрею.

Тот втягивает их в конфликт с соседкой – вдовой Роанной Веббер, которую местные подозревают в колдовстве и убийстве четырех мужей. Дункану предстоит разобраться в ситуации.

Формат второго сезона останется тем же – 6 серий по 30-40 минут. Премьера предварительно намечена на 2027 год, а параллельно могут запустить съемки третьего сезона, чтобы сократить разрывы между релизами.

Ранее мы писали: Бейлор Таргариен из «Рыцаря Семи Королевств» был даже в «Шерлоке»: пересмотрел детектив ВВС и не верю глазам (фото)

Фото: Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Дункан Высокий повлиял на события «Игры престолов» сильнее, чем кажется: его потомок менял ход истории (и стал любимцем фанатов) Дункан Высокий повлиял на события «Игры престолов» сильнее, чем кажется: его потомок менял ход истории (и стал любимцем фанатов) Читать дальше 1 марта 2026
Вслед за Дунком и Эггом: 5 сериалов и фильмов для тех, кто скучает по атмосфере «Рыцаря Семи Королевств» Вслед за Дунком и Эггом: 5 сериалов и фильмов для тех, кто скучает по атмосфере «Рыцаря Семи Королевств» Читать дальше 27 февраля 2026
«Горничная» – ожидаемо самый хитовый фильм у пиратов: а вот еще 5 проектов, которые чаще всего смотрели в феврале нелегально «Горничная» – ожидаемо самый хитовый фильм у пиратов: а вот еще 5 проектов, которые чаще всего смотрели в феврале нелегально Читать дальше 27 февраля 2026
8.9 на IMDb и никакой жести: кинокритик объяснил, почему «Рыцарь Семи Королевств» обогнал «Дом дракона» 8.9 на IMDb и никакой жести: кинокритик объяснил, почему «Рыцарь Семи Королевств» обогнал «Дом дракона» Читать дальше 27 февраля 2026
Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Не надо ждать финала: 3 свежих сериала с рейтингом IMDb 8+, которые уже вышли целиком Читать дальше 3 марта 2026
Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Пересмотрела «Невский» и все русские детективы: перешла на зарубежные – и от этих 3-х просто в восторге Читать дальше 3 марта 2026
Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Что активировал Хэнк, нажав красную кнопку? Объясняем, почему финал 2-го сезона «Фоллаута» — это начало большого конца Читать дальше 3 марта 2026
«Шериф округа»: CBS снова создал детективный сериал на годы - и это даже работает «Шериф округа»: CBS снова создал детективный сериал на годы - и это даже работает Читать дальше 3 марта 2026
30 лучших сериалов на Netflix прямо сейчас назвал New York Times: выбрал 7, которые в России видело 1,5 человека 30 лучших сериалов на Netflix прямо сейчас назвал New York Times: выбрал 7, которые в России видело 1,5 человека Читать дальше 3 марта 2026
Перед «Игрой престолов» красотка Дормер уже сыграла своенравную королеву: ее гибель была страшней, чем от Дикого огня Перед «Игрой престолов» красотка Дормер уже сыграла своенравную королеву: ее гибель была страшней, чем от Дикого огня Читать дальше 3 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше