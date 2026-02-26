Каждую серию «Рыцаря Семи Королевств» глянуло 13 млн человек: сериал уже продлили на 2-й сезон – вот что известно

Рассказываем, о чем будет сюжет, и когда ждать премьеру.

Первый сезон «Рыцаря Семи Королевств» неожиданно для многих стал лучшим спин-оффом «Игры престолов». Да-да, камерные приключения странствующего рыцаря Дункана и его маленького оруженосца Эгга зашли зрителям куда больше эпичных битв «Дома Дракона».

Цифры это подтверждают – «Рыцарь» получил 8.9 на IMDb, в то время как у «Дома Дракона» 8.3 балла. Более того, HBO посчитал и выяснил, что каждый эпизод смотрят более 13 млн человек, из-за чего проект попал в тройку самых успешных у телеканала, наравне с «Одни из нас» и все тем же «Домом дракона».

Пока сериал выходил, на IMDb зрители то и дело писали, с каким нетерпением ждут новых серий:

«Не могу дождаться продолжения и верю, что это станет шедевром»,

«Я просто не могу дождаться следущей недели»,

«Очень хороший сюжет. Так жду следующий эпизод».

Разумеется, канал уже заявил о втором сезоне. Он будет основан на повести «Присяжный рыцарь» (или «Верный меч»). По сюжету Дунк и Эгг поступают на службу к обедневшему рыцарю Юстасу Осгрею.

Тот втягивает их в конфликт с соседкой – вдовой Роанной Веббер, которую местные подозревают в колдовстве и убийстве четырех мужей. Дункану предстоит разобраться в ситуации.

Формат второго сезона останется тем же – 6 серий по 30-40 минут. Премьера предварительно намечена на 2027 год, а параллельно могут запустить съемки третьего сезона, чтобы сократить разрывы между релизами.

