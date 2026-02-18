Забытый всеми боевик взорвал топ-10 Нетфликса: как "Миссия невыполнима" на стероидах

Боевик 2008 года с разгромными отзывами критиков неожиданно ворвался в топ-10 самых просматриваемых фильмов на Netflix.

Зрители массово пересматривают «На крючке» и обнаруживают, что картина с Шайей ЛаБафом оказалась пророческой.

Сюжет закручен вокруг искусственного интеллекта, который берёт под контроль жизни обычных людей. Незнакомцы Джерри (ЛаБаф) и Рэйчел (Мишель Монахэн, иронично, из «Миссия невыполнима») получают звонки от загадочной женщины, которая угрожает их близким и манипулирует ими через повседневные технологии. Герои становятся самыми разыскиваемыми преступниками в стране, не понимая, что вообще происходит.

Режиссёр Ди Джей Карузо собрал звёздный состав: помимо ЛаБафа и Монаган в фильме снялись Билли Боб Торнтон, Розарио Доусон и Энтони Маки. Критики в своё время разнесли картину — на Rotten Tomatoes всего 27%. Зрители оказались куда благосклоннее: 62% на том же агрегаторе и крепкие 7,4 на «Кинопоиске».

Спустя 17 лет фильм переживает второе рождение. «Особенно актуально, учитывая куда движется ИИ», — пишет один из зрителей. «Опередил своё время. То, что вполне может стать реальностью», — соглашается другой.

В комментариях картину называют «Миссией невыполнимой на стероидах» и хвалят за бешеный темп:

«Экшен без остановки от начала до конца, каждая сцена держит в напряжении».

Впрочем, не всем зашло: некоторые считают фильм вторичным триллером с дырявым сценарием. Но фанаты парируют: «Не понимаю критиков. Отличное кино».